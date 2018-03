1. LIGA

Lafata před derby: Je to nejlepší možnost, jak zvrátit věci na naši stranu

16. 3. 2018 12:00, autor: ČT sport

Kvůli končící smlouvě to může být jeho poslední derby pražských "S". David Lafata si z toho těžkou hlavu nedělá a myslí především na to, aby Sparta konečně zabrala. Podle šestatřicetiletého útočníka je duel se Slavií ideální možností, jak zvrátit vývoj sezony na stranu Letenských.

autor: Kamaryt Michal, zdroj: ČTK Sparťan David Lafata (vpravo) v souboji o míč s Michaelem Ngadeuem ze Slavie

Lafatu na podzim odstavil italský trenér Andrea Stramaccioni, ale po příchodu Pavla Hapala se v sobotu v prvním utkání pod vedením nového kouče vrátil v Karviné do základní sestavy. "Bylo to pro mě něco nového, přece jen jsem dlouho nehrál v základní sestavě," řekl Lafata.

Bývalý český reprezentant vzhledem k omezenému času na hřišti ví, že v sobotu by mohl nastoupit k poslednímu derby v kariéře. "Může být, ale příprava je pořád stejná," prohlásil. "Je to svátek pro každého hráče. V sezoně je 30 ligových zápasů, ale tyhle dva jsou výjimečné. Je to svátek pro sparťany, slávisty i celou republiku," dodal.

Lafata navíc moc dobře ví, že právě ve sledovaném utkání se Slavií by se trápící se Sparta mohla chytnout a snížit sedmibodovou ztrátu na druhé místo znamenající start v předkole Ligy mistrů, které patří právě rivalovi z Vršovic. "Víme, jak vypadá tabulka. Jestli chceme uhrát druhé místo, tak musíme Slavii porazit," prohlásil.

Sparta navíc v posledních třech zápasech jen remizovala s celky bojujícími o záchranu, zatímco Slavia třikrát za sebou vyhrála. "Všichni víme, že do optimální pohody nám dost schází. Ale nezbývá než tvrdě pracovat a ono se to otočí. Věříme, že tenhle zápas je pro nás nejlepší možnost, jak to zvrátit na naši stranu," uvedl Lafata.

Co si naopak nepřipouští, je blížící se hranice 200 gólů v české lize, od které nejlepšího střelce v historii nejvyšší soutěže dělí tři branky. "Nemyslet na to nejde, protože mi to pořád někdo připomíná," řekl Lafata.

"Ale můj cíl bylo dát v ligových soutěžích sto branek. Povedly se jich nakonec dvě stovky, ale pak někdo přišel s tím, že se blíží hranice dvou set gólů jen v české lize. Ale to by pak někdo mohl přijít s tím, že teď půjde o góly v první, nebo druhé půli..." dodal.

