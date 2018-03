Přímý postup do LM a EL už ne. Český fotbal manko v koeficientu nedožene

Velikost textu:

16. 3. 2018 10:15, autor: ČT sport

České týmy v roce 2019 do základních skupin evropských pohárů už přímo postupovat nebudou. Definitivní tečku za to dalo čtvrteční vyřazení Plzně v osmifinále Evropské ligy, po kterém už domácí celky nemohou vylepšit třináctou příčku v pořadí koeficientů UEFA.

autor: Chaloupka Miroslav, zdroj: ČTK Zklamaný Milan Havel z Plzně

Ligový mistr tak v roce 2019 přijde o možnost postoupit přímo do základní skupiny Ligy mistrů a stejně na tom bude i vítěz poháru v případě Evropské ligy.

České republice dosud patřila podle koeficientu jedenáctá příčka, která v nadcházející sezoně zajistí českému šampionovi přímý postup do skupiny Ligy mistrů za předpokladu, že letošní vítěz si postup do dalšího ročníku zajistí z vlastní ligy. Jistotu přímého postupu do základní skupiny Evropské ligy měl i vítěz poháru.

Od sezony 2019/20 o obě tyto možnosti český fotbal přijde, protože v pořadí UEFA klesl na třinácté místo. Od dvanáctého Švýcarska ho přitom dělí jen 25 tisícin bodu a na jedenácté Rakousko, kterému ještě zůstal ve hře čtvrtfinalista Evropské ligy Salcburk, ztrácí 1,425 bodu.

Český mistr by se tak měl v ročníku 2019/20 představit ve třetím předkole Ligy mistrů a druhý celek z ligy ve druhém předkole nemistrovské části. V kvalifikaci Evropské ligy pak vítěz poháru nastoupí ve třetím, zatímco třetí a čtvrtý tým z ligy ve druhém předkole.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo šestnáct: