Zbraň Sparty pro derby? Šural by mohl naskočit. Hapal vysvětluje výpadky psychikou

15. 3. 2018 14:31, autor: ČT sport

V útoku to Spartě drhne. Pomoc s vytrhnutím trnu z paty by mohla ale brzy přijít. Třeba hned při derby pražských "S". Do sobotního duelu možná naskočí nejlepší střelec letenských Josef Šural, který kvůli zranění od začátku prosince nehrál. Sedmadvacetiletý útočník už začal trénovat a podle trenéra letenského celku Pavla Hapala se o možném startu rozhodne před sobotním zápasem.

autor: Petrášek Radek, zdroj: ČTK Josef Šural

Šural v dosavadním průběhu ligové sezony odehrál 13 zápasů a dal šest branek. Naposledy však kvůli zlomenině prstu na noze nastoupil začátkem prosince. "U něj šlo o vážné zranění, ale teď se jeví velice dobře. Zapojil se už do určité části tréninků a bude jen na nás, jak se rozhodneme," řekl Hapal.

Sparta dala na jaře jen pět branek a nový kouč tak řeší dilema, jestli oživit útok ne zcela uzdraveným Šuralem, nebo hrát důležité utkání bez nejlepšího střelce. "Vždycky je to risk. Budeme se rozhodovat podle toho, koho budeme potřebovat. Musíme také přihlédnout ke kondiční stránce, přece jen Pepa ještě nehrál, ale bude to po konzultaci s lékaři a hlavně s ním. Jak se cítí a jak je na tom," uvedl trenér.

Jaké jsou šance Sparty a Slavie? Derby rozebíral nový díl Fotbal fokus podcastu:

"Mohla by být výhoda vsadit na hráče, co už derby zažili, ale kádr je široký a dost hráčů tady derby ještě nehrálo. Takže hned po utkání v Karviné jsme jim zdůrazňovali, co derby znamená," uvedl Hapal. "Věřím, že nejen čeští, ale i zahraniční hráči se dobře připraví," připomněl Hapal mezinárodní kádr Sparty.

Sám Hapal jako hráč derby zažil pouze jako náhradník, ale i z této zkušenosti jde podle něj čerpat. "Seděl jsem na lavičce, ale byl jsem u toho a to je pro mě to podstatné. Zažil jsem atmosféru, nasazení a jakým stylem se derby hrálo. Z toho budu čerpat," prohlásil.

Sparta vyhrála jediné z posledních pěti derby, navíc v minulých třech ligových zápasech jen remizovala 1:1 s celky bojujícími o záchranu. Proti Brnu dokázala vyrovnat, ale se Slováckem a naposledy v Karviné přišla o vítězství v závěru zápasu. Podle Hapala však nejde o problém s kondicí, ale s psychikou.

Jako třeba u záložníka Tala Ben Chaima. "Předpoklady má neskutečné a ukazuje to na tréninku. U něj je to o koncentraci, soustředěnosti a osobní odvaze. Aby zakončení a hru jeden na jednoho praktikoval i v zápasech," prohlásil Hapal.

