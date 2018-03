MOL CUP

Slavia v poháru vyzve Boleslav, obhájce ze Zlína čeká rozjetý Jablonec

15. 3. 2018 11:22, autor: ČT sport

Domácí pohár zná semifinálové dvojice. Fotbalisté Slavie na domácím stadionu v boji o postup do finále přivítají Mladou Boleslav. Ve druhém střetnutí pak rozjetý Jablonec přivítá obhájce trofeje ze Zlína.

autor: Vít Šimánek, zdroj: ČTK Slavící Stanislav Tecl a spoluhráči ze Slavie

Obě dvojice se na jaře už potkaly v lize. Slavia na začátku března zvítězila v Mladé Boleslavi 3:0 a pokazila tak premiéru novému kouči Středočechů Jozefu Weberovi. Ve stejný den prohrál Zlín při premiéře trenéra Vlastimila Petržely s Jabloncem 0:4.

"Přestože jsme v Boleslavi vyhráli 3:0, tak to nebylo snadné. V první půli byli domácí možná nebezpečnější. Vůbec to nevnímáme jako snadný zápas," řekl generální sekretář Slavie Jiří Vrba. "Jsme spokojeni, že hrajeme doma, což je velká výhoda, i když loni se Zlínem nám semifinále doma nevyšlo. Ale věřím, že teď by to měl být klíčový faktor pro postup do finále," dodal.

Pro Slavii je triumf v poháru prioritou. "Pohár má pro nás maximální prioritu, protože jsme ho nevyhráli od roku 2002, takže by to bylo po 16 letech. A pro nás je nesmírně důležité v této sezoně nějakou trofej získat a v MOL Cupu se zdá nyní ta cesta nejsnazší," prohlásil Vrba.

Boleslav má sice záchranářské starosti, ale pohár jí dává poslední šanci na postup do evropských pohárů, kde v předchozích letech pravidelně startovala. "Změnili jsme trenéra a má to stoupající tendenci. Tak věřím, že se to projeví i v dalších zápasech, a uvidíme, co se povede," řekl generální manažer Mladé Boleslavi Jaroslav Bílek.

Podobně je na tom Zlín, který má v lize náskok jen dvou bodů na pásmo sestupu, ale v poháru bude mít motivaci Jablonci vysokou prohru 0:4 oplatit. "Určitě to bude motivace a zároveň také budou ponaučení. Navíc ten zápas nás chytnul, když oni byli v laufu a my zas na úplně opačné straně. Takže věřím, že teď to bude jiný zápas. A jsem rád, že hrajeme doma a vyhneme se cestování," řekl sportovní ředitel Zlína Zdeněk Grygera.

"Tím, co se nám povedlo v minulé sezoně a že jsme se dostali přímo do Evropské ligy, tak jsme dali ostatním klubům velkou chuť si přes pohár tento sen splnit také. Pro nás je samozřejmě motivace to zopakovat a dáme do toho maximum. Ale pro nás je teď prioritou liga," dodal Grygera.

Semifinálové duely by měly proběhnout 18. dubna, finále je na programu 9. května.

