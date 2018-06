Coufal opustí Liberec. Zamíří za Trpišovským do Slavie?

5. 6. 2018 14:19, autor: ČT sport

Spekulace byly potvrzeny, Vladimír Coufal se chystá přestoupit z Liberce. Kapitán Slovanu byl v kontaktu s oběma pražskými "S", nyní má ale podle všeho namířeno do Slavie, kde by se mohl potkat se svým bývalým trenérem Jindřichem Trpišovským.

autor: Petrášek Radek, zdroj: ČTK Vladimír Coufal z Liberce

"Nechci to moc komentovat, dokud to nebude podepsané, ale teď mám blíže do červenobílého dresu," řekl Coufal. Zároveň odmítl, že by při rozhodování hrály roli peníze, jak se objevilo v médiích. "Není to o penězích. Ty částky, o kterých se píše, jsou nesmyslné. Víc se k tomu vyjádřím, až to bude podepsané," dodal.

Coufal patří mezi nejlepší beky v lize. Kromě Sparty a Slavie o něj byl zájem i v cizině. "Byly tam náznaky i ze zahraničí, ale já chtěl mít jasno do začátku přípravy a české kluby byly rychlejší. Ze zahraničí nebylo nic konkrétního. Takže to dopadne v rámci ligy," prohlásil.

Cítil, že po šesti letech v Liberci potřebuje změnu. "Není to špatný klub, dosáhli jsme úspěchů, vyhráli pohár, hráli Evropskou ligu, ale už jsem cítil, že se potřebuji posunout dál. Už v zimě jsem měl nakročeno do Sivassporu, ale nakonec to nevyšlo, protože ve městě by to bylo jen o fotbale a pro rodinu by to nebylo dobré. Proto jsme se rozhodli zůstat v Liberci," uvedl.

"Pak po prvním jarním kole jsem měl jít do Slavie po její prohře s Jihlavou. Narychlo se to řešilo, ale řekli jsme si s panem Karlem, že by za mě neměli náhradu, a řekl mi, že když v létě přijde dobrá nabídka, že mi nebude dělat problémy. Ty nabídky přišly a já na 99,9 procenta odejdu," dodal Coufal.

Že se o něj přetahují Sparta a Slavia, považuje za vyznamenání své dosavadní práce. "Já si tuhle pozici užívám. Před osmi roky, kdy mě vyhodil Baník z mládeže a šel jsem do Hlučína, tak jsem si mohl vybírat leda tak mezi vysokými školami. Teď se o mě zajímají dva nejlepší české týmy historie. Jsem strašně rád, že jsem to sem dotáhl, a jsem na sebe pyšný," neskrýval odchovanec Baníku Ostrava.

Během rozhodování sbíral informace od hráčů z obou pražských celků. "Probíral jsem to s hodně kluky. Ve Slavii je super parta a všechno funguje. O Spartě jsem měl zprávy, že se tam také tvoří dobrá parta. Pozitivnější ohlasy jsem měl ale od slávistů. To byl možná také jeden z faktorů," připustil.

Hlavním faktorem při výběru budoucího zaměstnavatele je ale pro Coufala šance na výhry a zisky trofejí. "Chci pořád vyhrávat a Liberec není tým, který bude vyhrávat pořád, na to tam není tým. Už mi to přestalo stačit. Chci hrát velké zápasy. Třeba v tom Sivassporu by to bylo jen o tom, vydělat peníze a jít dál. Ale já jsem cílevědomý člověk a chci vyhrávat a získávat trofeje. Chci být úspěšný," prohlásil.

Ačkoli přestup je podle něj otázkou jen nejbližších dní, nijak mu to nenarušuje koncentraci na středeční zápas národního týmu s Nigérií. "Na reprezentaci to nemá vliv, já se plně soustředím na Nigérii a tohle řeším jen v osobním volnu," řekl.

Také rozhodně nepostrádá motivaci se ve středu ukázat. "Jestli někdo postrádá motivaci zahrát si proti Nigérii s Mosesem, Iwobim, Musou, tak to nevím. Já se na ten zápas hrozně těším. Je to úžasná možnost porovnat se s těmi nejlepšími světovými hráči," míní Coufal, který by na kraji obrany měl brzdit nájezdy Victora Mosese z Chelsea nebo Alexe Iwobiho z Arsenalu.

"Nevím, jestli se na ně dá připravit. To je jak s (Lionelem) Messim. Všichni vědí, že půjde na levou nohu, ale ještě nikdo na světě nepřišel na to, jak to bránit. Koukali jsme na video, já sleduju anglickou ligu a Ligu mistrů, takže vím, jak hrajou, ale nevím, jestli se na to dá připravit. Určitě se ale budeme snažit využít naší chytrost a překvapit je," dodal Coufal.

