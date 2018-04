Před padesáti lety okusil legendární Panenka ligový trávník. A začal zářit

3. 4. 2018 10:47, autor: Ondřej Nováček

Už je to padesát let, kdy Antonín Panenka vyběhl poprvé na ligový trávník. Utkání v Teplicích tehdy Bohemians prohráli 0:2 a legendární fotbalový záložník si svůj debut dobře pamatuje. "Ale že je to 50 let, to jsem překvapenej," směje se.

zdroj: ISIFA/LN Antoník Panenka

Panenka se poprvé v domácí lize objevil 24. března 1968, tehdy jako střídající hráč. "Takové věci se nezapomínají. Bylo to v Teplicích, to bylo ještě to staré hřiště Na drožďárně. Vím, že jsem hrál posledních 22 minut. Zdálo se mi, že hraju celej tejden," říká Panenka.

Mimochodem, na stejném teplickém stadionu začínal svou profesionální kariéru i Josef Masopust.

Panenka sám přiznává, že toho za dvě desítky minut v dresu Bohemians ČKD Praha příliš neudělal. "Tuším, že jsem jednou vystřelil na branku. Bohužel jsem nastupoval v utkání, které jsme prohrávali 0:2 a nakonec to tak i skončilo."

Panenka vstřelil v lize celkem 76 gólů, dalších 63 přidal v dresu Rapidu Vídeň. "Statistiku si nevedu. Góly jsem měl rozdělené na dvě části. Velkou část jsem trefil z penalt a trestných kopů, tu druhou z delší a střední vzdálenosti. Nebyl jsem nikdy takový běžecký typ, abych se dostal do šestnáctky a tam tvořil. Já to dal vždycky z dvaceti, třiceti metrů," líčí.

Nejlepší fotbalové období byly pro Panenku první roky v Bohemians. "Kdy jsem byl mladej. Tehdy jsme bohužel pendlovali mezi první a druhou ligou, ale měl jsem možnost hrát skutečně s vynikajícími fotbalisty, jako Franta Jílek, Franta Knebort a Petr Packert."

V pozdější době se v týmu sešel s Karolem Dobiášem, Zdeňkem Prokešem či Zdeňkem Hruškou. "To byli fotbalisti, kteří uměli hrát s míčem, byli bojovní, měli jsme i velmi dobrý kamarádšoft, v kabině to žilo. Doteď mě mrzí, že jsme na to měli, ale na větší úspěch jsme nedosáhli. Nevyhráli jsme ligu, skončili jsme maximálně na třetím místě," vzpomíná devětašedesátiletý Panenka.

Antonín Panenka: "Dnešní fotbal je daleko víc rychlejší, agresivnější, univerzálnější. V té naší době to bylo pomalejší, ale o to víc hráči uměli pracovat s míčem, bylo daleko víc času něco vytvořit."

V současnosti je stále prezidentem klubu z pražského Ďolíčku a jak sám říká, je to pro něj šťastné období. Bohemians 1905 jsou v tabulce sedmí s 31 body. "Nejsem typ, který by se po vyhraném utkání hned ukazoval v kabině," tvrdí Panenka. Klokani od nového roku zvítězili nad Brnem (1:0), Duklou (2:0) a Teplicemi (2:0), nestačili na Slovácko (0:1), Slavii (0:1) a naposledy o víkendu padli těsně v Jablonci (1:2).

autor: PAVOL FUNTÁL, zdroj: ISIFA Antonín Panenka

"Nejen pro mě ale i všechny fanoušky Bohemky je to velmi milé překvapení. Nejen že máme 31 bodů, ale i na ten fotbal se dá koukat. Fotbalově je to na poměry a možnosti, které Bohemka má, vynikající výsledek a jen houšť," říká autor slavného dloubáku z finále památného mistrovství Evropy 1976.

Zároveň však nabádá zůstat nohama na zemi. "Na veřejnosti se trochu začíná mluvit o pohárech. To si myslím, že je ještě příliš brzy, že to ještě chvilku potrvá. Ale samozřejmě bych byl rád, kdybychom se k tomu dopracovali," dodává.

Jako podstatné vidí hlavně to, že do Ďolíčku stále proudí zástupy fanoušků. "Taková základna je důležitá věc. Fanoušci patří k nejlepším v lize. Za ta léta se moc nezměnilo, duch procesu je na stejné úrovni. Bohemka žije, chodí tam rodiny s dětmi. Stojí za to to vidět a přijít se někdy podívat."

