22. kolo první ligy

GLOSA: V Plzni vědí, kde udělali (soudruzi z NDR) chybu. Teď ji musí napravit

Velikost textu:

1. 4. 2018 12:30, autor: Jan Dvořák

Vítězství má v názvu a na podzim to předváděla i v praxi. Teď se ale vítězná mašina zadřela. Po spanilé jízdě, kdy Viktoria Plzeň v šestnácti zápasech ztratila jen dva body za remízu v Teplicích, přichází na jaře jedna ztráta za druhou. Z patnácti možných urval vedoucí celek fotbalové ligy jen pět bodů a nedostižný náskok na špici tabulky pohubl.

autor: Deml Ondřej, zdroj: ČTK Fotbalisté Mladé Boleslavi se radují z gólu v Plzni

Co se děje? Jak to, že proti Partizanu Bělehrad a Sportingu Lisabon v Evropské lize dokáže Viktoria předvést účinný fotbal a pak prohraje s poslední Jihlavou i s nevýraznou Mladou Boleslaví. Co se děje, kde udělali soudruzi z NDR chybu? Ptám se jako klasik českého filmu.

Nad tím si teď láme hlavu ten nejpovolanější – trenér Pavel Vrba. A nejen on. Jan Kopic, který má z plzeňských hráčů asi nejlepší formu, konstatoval po porážce s Boleslaví: "Neměli jsme odražené míče, v prvním poločase jsme prohráli devadesát procent soubojů uprostřed hřiště." Zkušený kouč dodává: "Nejsme tak důrazní, jak bychom si představovali. Ani tak silní, jako jsme byli na podzim."

Kde se to ztratilo? Proč zkušený celek, který věděl, že nic nedostane zadarmo, najednou vypadl z role?

Já bych to viděl následovně: všechno, jak známo, je o hlavě. A v ní přes všechna varování dřepí pevně vzkaz – máme velký náskok, nemáme se čeho bát, jsme tu nejlepší. A bodejť by ne. Celý podzim jedna chvála za druhou – jeden výsledek lepší než druhý. Jenže teprve teď se ukáže, jak silná Viktoria v hlavách hráčů opravdu je. Teď, pod tlakem z možného fiaska. Z euforie rovnou do problémů. Rozhodně nic k závidění. A srovnej se s tím, když nejsi psycholog, ale fotbalista.

Ovšem cesta je jasná. Chce to důraz, důraz a zase důraz. Parta fotbalových profesorů z Plzně najednou zjišťuje, že i oni musí do soupeře šlápnout. Bolí to, ale jinak to asi nepůjde, protože tohle už není náhoda. A na to, aby přehrávali soupeře stylem à la Barcelona, přece jen nemají volty.

Memento mohou mít v minulém ročníku, kdy po 16. kole vedli o čtyři body před Slavií a nakonec s ní bitvu o titul o dva body prohráli. Teď ale měli k dobru o deset bodů víc. Srovnat se rychle s tou změnou, že se nic nemůže stát a naopak, že se může stát cokoliv, není jednoduché. Z hrušky dolů – akademický přístup končí, zpátky do práce.

A že je třeba přešaltovat sakra rychle, je jasné. Už ve středu totiž čeká plzeňský celek dohrávka v Ostravě. Poslední Baník po změně trenéra v pátek konečně zabral, když porazil Jihlavu, a vykřesal jiskřičku naděje na záchranu, ze které bude chtít před vlastními fanoušky rozdmýchat požár. To bude mazec. Kdo uhne, prohraje.

Podle toho se řídili v sobotu snad jen Kopic a střelec Bakoš, jenž přišel v závěru první půle za zraněného Krmenčíka. Vrba teď přemýšlí, jak k tomu přimět i ostatní. I když teď už to snad muselo dojít každému. Ve středu v Ostravě uvidíme, jestli je to pravda.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo jedna: