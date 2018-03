22. kolo první ligy

Sparta remizovala popáté za sebou, tentokrát v Teplicích 1:1

31. 3. 2018 17:45, autor: ČT sport

Můj dům, můj hrad. V letošní sezoně je teplický stadion Na Stínadlech nedobytnou tvrzí a platí to i po souboji se Spartou. Pražané sice začali dobře a vedli po přesném zásahu rumunského záložníka Nicolae Stanciua, domácí však ve druhém poločase zabrali a aktivitu zužitkovali vyrovnávacím gólem Marka Červenky. Letenští proto stále čekají na první výhru pod novým trenérem Pavlem Hapalem.

autor: Hájek Ondřej, zdroj: ČTK Srdjan Plavšič ze Sparty se snaží prosadit proti Teplicím

Zkušený kouč udělal oproti poslednímu utkání jedinou změnu, když místo kapitána Lafaty nasadil mladého Sáčka. Na hrot se posunul Kadlec a Stanciu šel ze středu zálohy na její kraj, odkud se mu v derby dařilo.

Letenští byli zpočátku aktivní a snažili se napravit nepovedený poločas proti Slavii. Ještě aktivnější ale byli jejich fanoušci, kteří hned po pár vteřinách duel přerušili pyrotechnikou. První vážnější šance měly nicméně Teplice po průniku Hyčky, jenž z úhlu brankáře Nitu nepřekvapil. Vondrášek pak ve skluzu netrefil branku.

Ve 29. minutě měli následně obrovskou šanci Letenští, když Zahustel našel zcela volného Sáčka. Ten ovšem z 15 metrů přestřelil. O chvíli později neudržel domácí gólman Diviš ve skluzu míč, ale Zahustel ani Kanga trestat nedokázali.

Hosté pak začali mnohem častěji "pálit" na branku, ale trefovali buď obránce, nebo i své spoluhráče. Kulhánek tak málem knokautoval Kadlece. Podobně tomu bylo i ve 40. minutě, kdy si střelnici otevřel Stanciu. První i druhý pokus mu obránci zblokovali, ale na potřetí už míč přece jen dotlačil do sítě. Nejdražší hráč ligy tak dal na jaře už svou čtvrtou branku, navíc minulý týden skóroval i za národní tým.

Podobně jako v předchozích zápasech však Sparta ve druhé půli přenechala iniciativu soupeři a Teplice si ihned po příchodu z kabin začaly vytvářet tlak. Hostům i přesto mohl dodat klid Stanciu, který z přímého kopu zaměstnal brankáře Diviše.

Z protiútoku pak Severočeši dobře zakombinovali, Hyčka nacentroval a pohotový Červenka na přední tyči srovnal skóre. Pro bratra hokejového reprezentanta to byl první gól od loňského dubna a po 22 střetnutích.

Mužstvo z hlavního města navíc muselo stáhnout ze hry Stanciua a těžko se znovu dostávalo do tempa. To domácí sahali po obratu po utěšené ráně Hory do tyče a nadějné šanci Kučery, kterou skvěle vyrazil konečky prstů Nita. Rumunský brankář pak zachránil Spartu i při velké šanci střídajícího Vaněčka. Rozkouskovaný závěr pak žádnou větší příležitost nepřinesl.

22. kolo první fotbalové ligy: FK Teplice - Sparta Praha 1:1 (0:1) Branky: 57. Červenka - 40. Stanciu. Rozhodčí: Marek - Dobrovolný, Pospíšil. ŽK: Ljevakovič - Zahustel. Diváci: 10 142. Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Ljevakovič, Kučera - Hyčka, Trubač, Hora (90. Shejbal) - Červenka (71. Vaněček). Trenér: Šmejkal. Sparta: Nita - Zahustel, Štetina, Costa, M. Frýdek (46. M. Kadlec) - Kulhánek - Stanciu (60. Ristič), Sáček, Kanga, Plavšič - V. Kadlec (75. Šural). Trenér: Hapal.

