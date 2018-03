Plzeň promrhala přesilovku a podlehla zachraňující se Boleslavi 1:2

Viktoria Plzeň - FK Mladá Boleslav 1:2 (0:1)

Branky: 89. Bakoš - 40. Mareš, 79. Hubínek. Rozhodčí: Zelinka - Kotík, Pochylý. ŽK: Chorý - Šušnjar, Přikryl, Komličenko, Poláček. ČK: 58. Komličenko. Diváci: 8722.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Hubník (74. Zeman), Hájek, Limberský - Hořava, Hrošovský - Kopic, Kolář (46. Chorý), Kovařík - Krmenčík (42. Bakoš). Trenér: Vrba.

Boleslav: Polaček - Pauschek, Šušnjar, Chaluš, Křapka - Jánoš, Matějovský (66. Hubínek) - Konaté (86. Magera), Přikryl (74. Ladra), Mareš - Komličenko. Trenér: Weber.

Pavel Vrba (trenér Plzně): "Myslím, že ty jarní zápasy se trošku opakují. Asi se nad tím budeme muset zamyslet. Přiznejme si, že Boleslav hlavně v prvním poločase, kdy hrála v jedenácti, byla lepší a důraznější a sbírala druhé balony. To dnes ve fotbale rozhoduje a my byli všude pozdě, nebyli jsme dostatečně důrazní v osobních soubojích. Mladá Boleslav z toho těžila a zaslouženě vedla 1:0. Samozřejmě hra proti deseti se trošku zjednodušila, bylo tam několik závarů, ale zase po chybě jsme z brejku dostali gól na 2:0 a to asi zápas rozhodlo. Pak jsme sice měli takový tlak, kdy to tam lítalo ve vápně a dali jsme i gól na 2:1. Ale pokud promrháme poločas tak, jak jsme ho promrhali dneska, je hodně těžké s takovými soupeři bodovat. Je to prostě naše chyba."

Jozef Weber (trenér M. Boleslavi): "Dneska se mi hodně líbil výkon hlavně v první půli. Plzeň jsme zaskočili. Hráli jsme nahoře docela dobře aktivně, získávali jsme balony. Šli jsme do vedení a měli ještě nějaké situace, které jsme mohli vyřešit líp. Ve druhé půli to bylo ovlivněné tím vyloučením. Pro nás už to bylo velmi složité se bránit velké kvalitě Plzně. Přestože blok pracoval dobře, Plzeň si tam hlavně po stranách vytvářela situace. Lítal tam jeden centr za druhým a byla jen otázka času, kdy Plzeň vyrovná. Naštěstí se nám povedl brejk, který ráz utkání malinko změnil. Přesto se Plzeň ještě jednou dostala do utkání a musím říct, že jsem nebyl klidný ani ty poslední tři minuty. Povedlo se nám to ubránit a moc si toho vítězství vážíme."