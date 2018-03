Břevna, tyče ano, góly ne. Brno s Karvinou jen remizovalo

Zbrojovka Brno - MFK Karviná 0:0

Rozhodčí: Berka - Hájek, Flimmel. ŽK: Lutonský, Krejčí, Pilík - Šisler, Panák. Diváci: 3093.

Brno: Melichárek - Vraštil, Pavlík, Kryštůfek, Lutonský - Acosta, Kratochvíl (32. Krejčí), Sedlák (86. Pilík), Juhar - Škoda - Zikl (70. Bazeljuk). Trenér: Pivarník.

Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Šisler - Voltr (66. Lingr), Janečka (59. Panák), Budínský, Kalabiška (90. Weber) - Wágner. Trenér: Mucha.

Roman Pivarník (trenér Brna): "Odehráli jsme výborný zápas s množstvím našich šancí a tyčkami. Bohužel jsme v koncovce někdy selhali a jindy chybělo i štěstíčko, aby se míč odrazil do branky. Dokázali jsme hrát aktivně a nátlakově. Karvinou jsme do hry moc nepouštěli. Měli jsme hodně centrů před branku. Mužstvu nelze co vyčítat, což ocenili po zápase i diváci. Je škoda, že jsme alespoň jeden gól nedali. Musím přiznat, že dva góly ze šesti jarních zápasů je málo. Tento problém nás trápí celý rok. Statistika ofenzivních hráčů je mizerná. Máme ale mladé hráče, kteří se zlepšují. Nikdy jsme tolik netrénovali zakončení a kombinace. Zatím to nevychází."

Josef Mucha (trenér Karviné): "V těžkém zápase jsme uhráli plusový bod s mužstvem, které s námi hraje o záchranu. S výsledkem jsme spokojeni, ale s předvedenou hrou už ne. V prvním poločase jsme se těžko prosazovali kombinačními akcemi. Zbrojovka hrála v pohybu a přežili jsme dvě těžké situace. Jednou nám pomohlo břevno a nedostali jsme branku ani z trestného kopu z hranice trestného území. Cením si, že jsme zvládli hodně nákopů před naši branku. Druhý poločas byl z naší strany o něco lepší. Po vystřídání jsme si už více dovolili. Měli jsme dvě až tři pološance, které jsme nedotáhli. Přestáli jsme také další těžké okamžiky, kdy nám pomohly tyčky. Byli jsme málo nebezpeční, takto jsme se nechtěli prezentovat. Ovšem je to o tom, co nám soupeř dovolí. Zbrojovka dnes předvedla dobrý výkon."