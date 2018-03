Sparta chce prolomit komplex Teplice. Jablonec chce další výhru, teď proti Bohemians

22. KOLO PRVNÍ LIGY

31. 3. 2018 06:00, autor: ČT sport

Pro sparťanské fotbalisty je to tradiční strašák. Když vyrazí do Teplic, takřka nikdy je nečeká nic jednoduchého. Letenští na Stínadlech vyhráli za posledních patnáct zápasů jen dvakrát. Vylepšit čísla by chtěli v sobotu, kdy usilují o první vítězství po čtyřech ligových remízách v řadě. O vítězství stojí i Jablonec, který si chce ještě přilepšit v boji o evropské body a připsat si sedmou soutěžní výhru v řadě. Plzeň si zase chce upevnit první místo v boji o titul proti Mladé Boleslavi. Přímý přenos utkání Plzeň - Mladá Boleslav sledujte od 19:30 na ČT sport, on-line přenos z utkání Teplice - Sparta na ctsport.cz.