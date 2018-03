FNL

Opava a Příbram jsou k nezastavení. Hradec Králové nadělil "bůra" Třinci

Velikost textu:

30. 3. 2018 12:59, autor: ČT sport

Vítězné série fotbalistů Opavy a Příbrami neskončily ani ve 20. kole druhé nejvyšší soutěže. Vedoucí Slezané doma nezaváhali se Znojmem, druzí Středočeši přestříleli Viktorii Žižkov. V očekávaném šlágru deklasoval čtvrtý Hradec Králové třetí Třinec 5:1. V Ústí nad Labem se naopak zrodilo překvapení - Arma totiž porazila České Budějovice 2:0.

autor: Sznapka Petr, zdroj: ČTK Opavští hráči děkují fanouškům

Opavu poslal v prvním poločase do vedení třináctým gólem v sezoně Kuzmanovič a na druhém místě pořadí střelců ztrácí na vedoucího Pázlera z Hradce Králové jediný zásah. Po přestávce vedení favorita navýšili Simerský se Smolou, kteří se prosadili v rozmezí šesti minut.

Slezané vyhráli i čtvrtý jarní zápas a před Příbramí nadále drží náskok osmi bodů. Středočeši dnes otočili zápas se Žižkovem, který poslal do vedení Štípek, ale po dvou minutách srovnal domácí Květ. Viktoria ještě dokázala v závěru snížit na 2:3, ale naděje na remízu vzápětí sebral čtvrtou brankou Slepička.

O vítězství Frýdku-Místku rozhodl tři minuty před koncem Tandir a severomoravský celek si připsal teprve třetí vítězství v sezoně. Od čtrnáctého Ústí nad Labem, které drží poslední nesestupovou příčku, ho dělí dva body a navíc má oproti Armě dva zápasy k dobru.

Ústí nad Labem zaskočilo České Budějovice, Hradec si smlsnul na Třinci

Ani jedno z mužstev nevstoupilo do soutěže po zimní pauze ideálně. O záchranu bojující Ústí získalo jeden bod. O postup usilující České Budějovice na premiérovou jarní "vlaštovku" čekaly a po závěrečném hvizdu se ono čekání znovu prodloužilo.

Severočeši se kromě kýženého zisku plného počtu bodů dočkali i prvního gólu ve druhé části aktuálního ročníku. A nutno podotknout, že stál za to. Daniel Richter si v 18. minutě zpracoval odražený míč na hranici pokutového území a střelou do pravého horního rohu překonal bezmocně plachtícího brankáře Staňka. Třiadvacetiletý středopolař mohl vzápětí přidat i druhý gól, ale tentokrát prostor mezi tyčemi minul. Dynamo kontrovalo individuálním průnikem a nepřesnou ranou Peška po diagonální přihrávce Kladrubského.

Ve druhé půli měl na kopačce změnu skóre domácí Pilík, nicméně ani nadvakrát nepřekonal z bezprostřední blízkosti Staňka. Podobně se vedlo také hostujícímu Táborskému a následně i Peškovi, jehož rána orazítkovala břevno.

I proto rozhodl o cenném vítězství Ústí nad Labem Michal Zeman, který v 64. minutě zužitkoval rohový kop Šnirce. "Kluci si to dneska zasloužili a věřím, že je to nakopne do dalších utkání a že se odrazíme výš. Je to sice jen první krok, ale důležitý," hodnotil kouč Aleš Křeček. "Je to zklamání. Soupeř byl produktivní, dal dva góly, a proto zaslouženě vyhrál. My jsme v obou poločasech neproměnili stoprocentní šance, což nás stálo lepší výsledek. Koncovka nás stále trápí," uvedl budějovický protějšek David Horejš.

Hradec Králové rozstřílel Třinec

"Votroci" se rychle ujali vedení zásluhou Jana Pázlera s Adamem Vlkanovou, kteří se trefili v rozmezí pěti minut. Před přestávkou sice snížil Václav Juřena, ale domácí znovu uklidnily dva slepené góly – v 64. minutě se z pokutového kopu prosadil opět Pázler a minutu na to Jiří Funda. V závěru ještě zpečetil výsledek Jiří Miker.

Pázler už nasázel během letošního ročníku 14 branek a vede tabulku kanonýrů před Nemanjou Kuzmanovičem z Opavy o dva góly. Hradec Králové zásluhou třetího jarního vítězství ztrácí na pátečního soupeře z Třince i druhou Příbram jediný bod. Oba rivalové však mají o jeden, respektive tři zápasy méně.

20. kolo druhé fotbalové ligy: Ústí nad Labem - České Budějovice 2:0 (1:0) Branky: 18. Richter, 64. Zeman. Rozhodčí: Dubravský - Mokrusch, Anotníček. ŽK: Hašek, Čavoš, Táborský, Kladrubský (všichni Č. Budějovice). Diváci: 832. Hradec Králové - Třinec 5:1 (2:1) Branky: 12. a 64. z pen. Pázler, 17. Vlkanova, 65. Funda, 89. Miker - 40. Juřena. Rozhodčí: Houdek - Lakomý, Dohnálek. ŽK: Urma, Schwarz, Miker - Masař. Diváci: 1155. Olympia Praha - Vlašim 1:1 (1:1) Branky: 36. Katidis - 25. Hadaščok. Rozhodčí: Nenadál - Šimáček, Poživil. ŽK: Katidis, Verner, Vasiliu, Keita - Badocha, Vodháněl, Janda. Diváci: 625. Příbram - Viktoria Žižkov 4:2 (1:1) Branky: 26. Květ, 64. Grajciar, 70. Matoušek, 88. Slepička - 24. Štípek, 87. Musa. Rozhodčí: Proske - Melichar, Vít. ŽK: Pavlata, Kuchta (oba Žižkov). Diváci: 1187. Opava - Znojmo 3:0 (1:0) Branky: 25. Kuzmanovič, 70. Simerský, 76. Smola. Rozhodčí: Ardeleanu - Blažej, Hock. ŽK: Zapalač - Vašíček, Ambrozek. Diváci: 5143. Frýdek-Místek - Táborsko 1:0 (0:0) Branka: 87. Tandir. Rozhodčí: Julínek - Dresler, Batík. ŽK: Mravec, Krčula, Mozol - Musiol, Prošek. Diváci: 632.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo třicet jedna: