22. kolo první ligy

Baník čeká další existenční zápas proti Jihlavě, Sigma přijede na Julisku

30. 3. 2018 06:00, autor: ČT sport

Po reprezentační pauze se dvěma předehrávkami rozběhne první fotbalová liga. Ve 22. kole se pokusí oživit záchranářské naděje poslední Baník Ostrava, který na Městském stadionu vyzve Jihlavu. Čtvrtá Olomouc zavítá do hlavního města, kde změří síly s Duklou. Přímý přenos utkání Baník Ostrava - Vysočina Jihlava sledujte od 20:05 na ČT sport, on-line textový přenos sledujte na ctsport.cz.

autor: Pavlíček Luboš, zdroj: ČTK Utkání Jihlava - Baník Ostrava

Slezané nezachytili po zimním "zemětřesení" v kádru úvod druhé části sezony. Ze čtyř dosavadních duelů totiž získali pouze bod. Jsou uvězněni na chvostu tabulky a na příčky zajišťující záchranu ztrácí už osm bodů. Proti Jihlavě proto potřebují nutně zabrat.

Vysočina naopak vstoupila do jara skvěle a po sérii čtyř vítězství za sebou prohrála až v minulém kole s Jabloncem. "Chtěli bychom napodobit Jihlavu v tažení, které teď má. To, že jí nevyšlo poslední utkání, ve kterém hrála v trochu pozměněné sestavě, vůbec nic neznamená," řekl nový kouč Baníku Bohumil Páník. "Ve hře je ještě třicet bodů a my budeme válčit. Jedno vítězství nás může dostat do lepší psychické stability," dodal.

"Ostravě se poslední zápas výsledkově nepovedl, ovšem určitý posun bylo možné pozorovat v organizaci hry, ve větším zaujetí hráčů, týmovém výkonu a nasazení. Můžeme očekávat, že s ohledem na bodovou i tabulkovou situaci půjde za vítězstvím. My chceme napravit nepovedený domácí souboj s Jabloncem," uvedl asistent trenéra Michal Šmarda.

Předpokládané sestavy: Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Psyché, Procházka, Fleišman - Hlinka, Hrubý - Fillo, Diop, De Azevedo - Baroš. Jihlava: Rakovan - Vaculík, Tlustý, Buchta, Schumacher - Fulnek, Urblík, Ljovin, Zoubele - Dvořák, Ikaunieks.

Olomouc navzdory nepovedenému vstupu do jara stále drží čtvrté místo, které zaručuje účast v pohárové Evropě. Pokud ho však chce Sigma uhájit, musí už zabrat. Od pátého Jablonce ji totiž dělí jeden a od šesté Sparty dva body.

Hanáci vyhráli jen jedno z pěti posledních střetnutí a venku prohráli třikrát v řadě. "Na jaře jsme ztráceli, ale na nervozitu není čas. Teď jsme měli čas na to dát se dohromady a začít zase hrát náš fotbal. Jedeme na Duklu a pak máme doma Jihlavu. To jsou zápasy, které musíme zvládnout, pokud se chceme udržet nahoře," prohlásil záložník Jakub Plšek.

"Olomouc má velmi pohyblivé a kompaktní mužstvo, a přestože to nepotvrzuje výsledky jako během podzimu, tak ve všech utkáních k tomu měla velmi blízko. Nebezpečná je stále, o tom není pochyb," upozornil kouč Dukly Jaroslav Hynek.

Jeho tým v minulém kole vítězstvím 2:1 nad Ostravou bodoval po třech duelech a od pásma sestupu ho osm kol před koncem dělí jen čtyři body. "Zápas s Baníkem nám ukázal, jak koncentrovaný výkon umíme. Je třeba to zahrát opakovaně, nesmíme polevit," dodal Hynek.

Předpokládané sestavy: Dukla Praha: Rada - Kušnír, Ostojič, Jiránek, Miloševič - Brandner, Holík, Bilovský - Schranz, Holenda, Podaný. Olomouc: Reichl - Sladký, Radakovič, Polom, Falta - Kalvach - Zahradníček, Plšek, Houska, Hála - Řezníček.

