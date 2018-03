21. KOLO PRVNÍ LIGY

Olomouc podruhé v řadě zaváhala a na druhou Slavii ztrácí stále pět bodů

17. 3. 2018 21:52, autor: ČT sport

Sigma nevyužila zaváhání pražské Slavie a v domácím utkání proti Karviné brala pouze bod za remízu 1:1. Hanáci šli sice do vedení v 67. minutě po trefě Plška, ale o pouhé dvě minuty později zařídil vyrovnání Budínský. Olomouc tak nadále ztrácí na druhou příčku pět bodů, o bod se alespoň posunula před Jablonec na čtvrté místo. Karviná je po třech remízách v řadě devátá.

autor: Peřina Luděk, zdroj: ČTK Utkání Olomouc - Karviná

Olomouc byla doma od začátku aktivnější, ale její rozehrávku dobře narušoval vysunutý presink hostů, kteří se tak po zisku míče dostali do několika zajímavých situací a z dálky několikrát vystřelil Budínský.

První vážnou šanci měla Karviná, když po rohu hlavičkoval Wágner, ale brankář Reichl stihl zareagovat a míč vyrazil. To byl impulz pro domácí, kteří zapnuli a do poločasu si vytvořili několik možností.

Houska nejprve po kombinační akci kolmou přihrávkou vytvořil stoprocentní šanci Sladkému, který nepropálil gólmana, navíc mu sudí chybně odmával ofsajd a gól by tak stejně neplatil. Řezníček pálil těsně vedle a neuspěl ani Zahradníček.

Sigma pokračovala v tlaku i ve druhé půli a v 51. minutě byl blízko gólu Řezníček, ale po stříleném centru z levé strany minul odkrytou branku. "Já míč vůbec neviděl. Prošlo to asi přes pět hráčů. Já pak už jen stihl nějak nastavit nohu a bohužel to tam nespadlo. Vypadalo to asi blbě, ale nebylo to jednoduché zakončení," řekl Řezníček, který krátce nato vypálil z dálky a pořádně protáhl gólmana Le Gianga.

V 66. minutě už se ale domácí dočkali. Do Sladkého centru se na přední tyči opřel z voleje střídající Plšek a propálil Le Gianga kolem hlavy. Jenže Karviná si připravila bleskovou odpověď. Ve středu hřiště dostal hodně prostoru Budínský, navedl si míč na střelu a kolem brankáře Reichla poslal balon přesně k tyči.

"Snažil jsem si to navést co nejlépe, Tomáš Wágner mi tam dobře odclonil stopera a pak už jsem musel střílet a trefil jsem to. Byla to jediná mezera, co nám tam nechali, a my ji využili. Jinak jsme dnes byli spíše v lunaparku, jak nás soupeř vozil na kolotoči," popsal Budínský.

Sigma se tak musela do hostů znovu zakousnout. Le Giang sebral gól z hlavy Faltovi, chytil i Plškovu střelu. A když domácí hráči nic nevytěžili ani ze závěrečného tlaku, odvezli si hosté cenný bod do boje o záchranu.

"Jsme spokojeni s bodem. Tahali jsme za kratší konec a přežili jsme několik závarů, bylo jich skoro jak za celé jaro dohromady. Na jaře jsme ještě neprohráli, sebevědomí roste, ale dnes jsme odvedli na jaře asi nejslabší výkon," řekl kouč Karviné Josef Mucha.

Sigma Olomouc - MFK Karviná 1:1 (0:0) Branky: 66. Plšek - 68. Budínský. Rozhodčí: Julínek - Kotík, Podaný. ŽK: Hála. Polom, Řezníček, Zahradníček (všichni Olomouc). Diváci: 2456. Olomouc: Reichl - Sladký, Radakovič, Polom, Falta - Kalvach, Texl (59. Plšek) - Zahradníček, Houska (86. Kotouč), Hála (75. Manzia) - Řezníček. Trenér: Jílek. Karviná: Le Giang - Čolič, Dreksa, Hošek, Eismann - Janečka, Panák (58. Šisler) - Štepanovský, Budínský, Voltr (58. Kalabiška) - Wágner. Trenér: Mucha. Hlasy trenérů: Václav Jílek (trenér Olomouce): "Jednoznačně jsme ztratili dva body. Chtěli jsme se rehabilitovat za poslední domácí zápas, který se nám nepovedl. Chtěli jsme být aktivní, ale ten úvod nám moc nevyšel. Zbytečně jsme předržovali balony. Od 35. minuty už se kvalita dostavovala a ve druhé půli jsme byli jednoznačně lepším týmem. Dočkali jsme se vedení, ale pak nedohrajeme dobře situaci. Nechali jsme Budínskému hrozně moc prostoru a po jediné jejich pološanci jsme inkasovali. Při té situaci ale byl jasný faul Wágnera na Radakoviče. Také tam potom byla ruka soupeře při naší šanci. Ale nikdo to nevidí. Nepřiklonilo se k nám ani štěstí. Samozřejmě jsme si představovali, že situace v popředí tabulky bude probíhat jinak. Chtěli jsme se udržet třetí. Také nikdo nečekal, že se takhle dotáhne Jablonec. Dokud ale budeme nahoře, tak je naší povinností se prát o co nejlepší umístění." Josef Mucha (trenér Karviné): "Jsme spokojeni s bodem. Tahali jsme za kratší konec. Sigma byla lepší v kombinaci, vytvářela si šance. My přežili několik závarů, bylo jich skoro jak za celé jaro dohromady. Po jejich lehké ztrátě se nám naštěstí povedlo rychle vyrovnat. Utkání nás stálo spoustu sil, byli jsme v soubojích pozdě, míče jsme snadno ztráceli a kombinace nám vázla. S bodem musíme být spokojeni. Na jaře jsme ještě neprohráli, sebevědomí roste, ale dnes jsme odvedli na jaře asi nejslabší výkon. Hřiště bylo ve výborném stavu, možná nejlepší, na jakém jsme na jaře hráli."

