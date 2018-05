Fotbal fokus podcast: Jaká budoucnost čeká Slavii po konci Tvrdíka v CEFC?

22. 5. 2018 06:00, autor: ČT sport

Slavia Praha vstupuje do nejistých vod poté, co byl Jaroslav Tvrdík odvolán z čela CEFC Europe, nad níž převzala kontrolu společnost J&T. Jaká budoucnost čeká sešívaný klub a jak ho tato situace poznamená už na přestupovém trhu? Mistrovský titul o víkendu vyhrála Viktoria Plzeň – může v létě upevnit svou pozici nejsilnějšího klubu v Česku? A proč o víkendu ve Štruncových sadech nebyl videoasistent rozhodčího? Podíváme se ale také s Karlem Häringem a Tomášem Podvínem podrobně na stav Liverpoolu a Realu před finále Ligy mistrů i na to, kam by mělo směřovat Brno po sestupu z první ligy. O tom všem a mnohém dalším v novém Fotbal fokus podcastu diskutují Luděk Mádl, Pavel Jahoda a Martin Vait. Moderuje Ondřej Nováček.