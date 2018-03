Hokej fokus podcast: Kdo postoupí do finále extraligy a zvládne Kladno s Jágrem baráž?

29. 3. 2018 04:00, autor: ČT sport

Plzeň, Hradec, Třinec a Kometa. V boji o titul už zbývají jen čtyři nejlepší. Kdo z nich má největší předpoklady dostat se do finále a uspět v něm? A proč je Brno tak skvělým týmem v play-off? A kdo zase uspěje v baráži o extraligu, může to být třeba i Kladno s Jaromírem Jágrem? Podíváme se ale také na to, co Jiří Fischer přinese reprezentaci, nebo na to, zdali se Ilja Kovalčuk vrátí do NHL (a kdy také mohl údajně jít do extraligy). O tom všem a mnohém dalším v nabitém Hokej fokus podcastu diskutují komentátor ČT Michal Dusík a redaktoři ctsport.cz Ota Duben a Tomáš Řanda. Moderuje Martin Vait.