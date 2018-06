Hokej vyměnil za jetsurf. Byl jsem kamikadze. V Brně chci do pětky, hlásí Průcha

5. 6. 2018 06:00, autor: Pavel Jahoda

Opět se snaží být lepší než soupeři a znovu vyhlíží úspěch na mistrovství světa. Teď už ale ne jako hokejista, nýbrž jako závodník světového šampionátu v motosurfingu. Bývalý reprezentant Petr Průcha rychle se rozvíjejícímu sportu propadl a ve své druhé sezoně touží bojovat o přední příčky. Ukázat by to chtěl od čtvrtka v Brně, kde startuje nový ročník seriálu, v němž nebudou chybět ani další zajímavá jména.

zdroj: Motosurf World Cup Petr Průcha na jetsurfu

Svůj milovaný hokej pořád pečlivě sleduje a dvakrát týdně se rekreačně sklouzne v pražských Letňanech společně s dalšími bývalými hráči. Po boji s otřesy mozku už ale Petr Průcha na další velké úspěchy jako titul mistra světa či zápasy v NHL musí ve vyprodaných arénách zapomenout.

To však neznamená, že nyní pětatřicetiletý bývalý hráč Pardubic, New Yorku Rangers či Phoenixu ztratil touhu soutěžit a vyhrávat. Právě naopak. Vrhl se proto na novou dráhu závodníka na jetsurfu, tedy surfu s motorem, na němž bojuje o přední příčky v rámci mistrovství světa.

"Potřebuji adrenalin a soutěživost z celoživotního hraní hokeje někde vybít a toto je pro mě nejbezpečnější sport. Díky jetsurfu mám pocit, že pro něco pracuji a že mám do posilovny důvod chodit. Zdravotní risk je tady taky, ale o 90 procent menší než v hokeji," prozradil Průcha.

K jetsurfu se poprvé dostal před čtyřmi roky při exhibici v Praze, kdy ho sport zaujal, ale kvůli hokejové kariéře na něm ještě jezdit nemohl. Vše změnilo až pozdější setkání s českým prodejcem v Miami, jenž mu nejenže udal jeden ze strojů, ale zároveň ho přesvědčil k závodění v mistrovství světa.

autor: Marcel Dietrich, zdroj: ČTK Střídačka NY Rangers v březnu 2007 a Jágr, Straka, Průcha Více fotek Střídačka NY Rangers v březnu 2007 a Jágr, Straka, Průcha autor: Marcel Dietrich, zdroj: ČTK //imgct24.ceskatelevize.cz/cache/140x78/article/64/6328/632753.jpg

Petr Průcha v dresu Petrohradu autor: Pavel Paprskář, zdroj: ČTK //imgct24.ceskatelevize.cz/cache/140x78/article/43/4245/424492.jpg

Petr Průcha a Alois Hadamczik autor: Kateřina Šulová, zdroj: ČTK //imgct24.ceskatelevize.cz/cache/140x78/article/33/3274/327360.jpg

Tomáš Plekanec a Petr Průcha autor: Stanislav Peška, zdroj: ČTK //imgct24.ceskatelevize.cz/cache/140x78/article/36/3537/353616.jpg

Průcha navíc brzy zjistil, že mu motosurfing jde a v pětidílném seriálu MS jen v prvním závodě skončil mimo Top 10. Jinak pravidelně atakoval přední příčky a celkově obsadil sedmou pozici. "Byl jsem s výsledky nadmíru spokojený. Žádné velké cíle jsem si nedával, ale podle tréninků jsem věděl, že mi to jde," popsal závodník, jehož dosavadním maximem je dvakrát šesté místo.

Brno? Nejlepší závod, co kdy byl

V rychle se rozvíjejícím sportu, který vznikl v České republice, ale zároveň zjistil, že útok na úplnou špičku nebude jen tak. "Ono se to nezdá, ale je to dost o taktice. Na začátku jsem neměl žádnou. Byl jsem jak kamikadze. První závod byl proto v podstatě jen o poznávání taktiky, jak se dá jezdit, když se startuje zezadu, nebo zepředu. Celkově na sobě ale za rok cítím stoprocentní progres," těší ho.

Díky zlepšení míří v novém ročníku výše. Upravil i trénink, kde ke klasické hokejové přípravě v posilovně přidal balanční věci. Přípravu by rád přetavil v úspěch už na prvním závodě nového ročníku na Brněnské přehradě. "Strašně moc se těším. Má to být nejlepší závod, který se kdy jel, a věřím, že to bude velká show pro lidi. Letos bych se chtěl vejít do Top pětky," dodává odhodlaně.

Průcha ale nebude jedinou známou tváři, která se na brněnském podniku představí. V kategorii mužů odstartuje cestu za obhajobou Jakub Kornfeil, jenž jinak působí v mistrovství světa silničních motocyklů, nebo CEO jetsurfu Martin Šula. Mezi ženami se zase ukáže sedminásobná mistryně světa závodů na vodních skútrech Anya Colleyová či úřadující šampionka Martina Bravencová.

autor: Stejskal Ivo, zdroj: ČTK Jakub Kornfeil při jízdě na jetsurfu

Podnik plný novinek

Jména ale nejsou jediným lákadlem, na které organizátoři zvou. "Celkově to bude o dost větší než dříve. Novinkou bude livetiming během kvalifikace. Každý návštěvník i závodník se bude moci dívat na internetu na výsledky, což je pro šampionát velký pokrok. Startovat se navíc bude ze startovacích boxů, což jinde není, a vše budeme streamovat. Vše zakončí velký ohňostroj," popisuje ředitel závodu Jan Zeman, který upozorňuje i na premiéru surfu s elektrickým pohonem.

Závodem v Brně se seriál vrací i ke svým počátkům, které se váží v roce 2012 právě na přehradu. U startu byl i Zeman. Tehdy však podnik vypadal diametrálně odlišně. Organizátoři museli sponzorovat závodníky, aby vůbec dorazili, a o stálých partnerech nemohla být řeč.

Od té doby se ale seriál změnil k nepoznání. V roce 2016 se přejmenoval na Motosurf World Cup a sezonu co sezonu roste zájem lidí, kteří si chtějí jeden závod či celý ročník zkusit. "Udělali jsme obrovský progres. V Brně se už po kvalifikaci 20 jezdců sbalí a nepostoupí do hlavního závodu. Dorazí lidi z Kolumbie, Singapuru apod.," těší Zemana, který očekává start rekordních 89 závodníků z 25 zemí.

"Od začátku se to celé otočilo. Lidi si dokážou už najít své partnery, zakládají si týmy a chtějí závodit natolik, že jsou ochotní investovat. Máme dokonce i několik profíků," řekl Zeman, podle něhož je motosurfing, co se nákladů týče, vůbec nejlevnějším motoristickým sportem.

"Hlavní náklady jsou na cestování. Závodníci ani nepotřebují mechanika. Máme vlastního. Prkno navíc nic nežere. Jeho spotřeba je asi 40 euro na celý víkend. V porovnání s auty či motorkami jsou to směšné náklady," popisuje Zeman seriál, jehož další části se letos konají ještě v Anglii, Číně, Koreji a USA.

Hamilton či Loeb? Zatím se to nepodařilo

Jetsurf je oblíbený i mezi věhlasnými jmény motoristického sportu, jakými jsou hvězdy formule 1 Sebastian Vettel s Lewisem Hamiltonem či legenda rallye Sébastien Loeb. Zmíněné trio si ho zatím užívá rekreačně, i když Zeman by je rád dostal i do seriálu.

"Skoro na každý závod je zvu, ale není to s nimi snadné. Jedna věc je, aby se přišli podívat. Druhá, aby závodili. U nich je problém, že mají zákaz rizikových sportů. Třeba Loeba jsem lámal na francouzský podnik, ale zatím to nevyšlo," uznává.

Zeman má velké plány i co se budoucnosti týče. Při hledání nových destinací by rád zamířil do Monaka či Baku. Zároveň by chtěl, aby se jednou závody motosurfů vysílaly na celosvětové televizi.

"Věřím, že vysílání pro nás bude zlomovým bodem. Rád bych taky jednou měl jezdce v různých třídách. Nemusí být všichni profíci, ale víc jak 50 procent ano. Chtěl bych mít také perfektně vyladěnou časomíru a diváky vtáhnout co nejvíce do děje," dodal s výhledem na budoucnost.

Současnost je ale pro Zemana závod v Brně, od něhož čeká, že mistrovství světa zase více zpropaguje. I třeba díky úspěchu Petra Průchy.

