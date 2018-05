NFL

Chcete klečet při hymně? Budete platit. Vedení NFL poslalo hráčům jednoznačný vzkaz

25. 5. 2018 14:00, autor: Jakub Vaněk

Loňská kauza zahájená svérázným projevem amerického prezidenta Donalda Trumpa vyústila ve změnu pravidel NFL. Vedení soutěže totiž vydalo oficiální prohlášení, ve kterém zakazuje klečení při národní hymně. Pokud budou hráči v tzv. "kneeling protestu" pokračovat, nemine klub pokuta. Nesouhlas mohou nicméně ukázat tím, že zůstanou v kabinách a promluví prostřednictvím své nepřítomnosti na zahajovacím ceremoniálu.

autor: Brian Spurlock, zdroj: USA TODAY Sports Hráči NFL z Indianapolis klečí během americké hymny

Komisionář NFL Roger Goodell uvedl, že pro ligu je hymna citlivou otázkou. "Chceme, aby ji hráči vestoje respektovali."

Na předsezonním setkání schválilo nová pravidla i všech 32 majitelů týmů. "Jsem rád, že dali najevo, že okamžik, kdy zní hymna a vlaje vlajka, je velmi důležitý pro naši soutěž, pro kluby i pro naši zemi, a že by měl mít důstojné kulisy."

Předchozí znění pravidel nařizovalo fotbalistům být při hymně na hřišti, ale striktní povel k postoji v nich obsažen nebyl. "Myslím, že jsme přišli s férovým řešením. Mohou zůstat v kabině a nedostanou žádné tresty. I když je samozřejmě budeme podporovat, aby se zahajovacího ceremoniálu účastnili a stáli v pozoru," dodal Goodell.

Počátek "kneeling protestu" se datuje na srpen roku 2016. Bývalý quarterback San Francisca 49ers Colin Kaepernick tehdy ve stejném duchu vyslovil nesouhlas s policejní brutalitou a rasovou nerovností ve společnosti.

O 13 měsíců později (v září 2017, pozn. autora) podpořila rodáka z Milwaukee téměř celá NFL. Podstata jeho poznámek vyvolala reakce mnoha hráčů, trenérů a vedoucích činovníků prestižní soutěže. "V této zemi neexistuje větší jednota než sport a bohužel nic divnějšího než politika," konstatoval na podzim vlastník New England Patriots Robert Kraft.

Kraft reagoval na projev Donalda Trumpa, jenž loňskou kauzu odstartoval. Americký prezident vyzval funkcionáře týmů, aby propustili fotbalisty, kteří využívají svého práva ohradit se proti rasové diskriminaci. "Vyhoďte ty zku*vysyny ze hřiště!" prohlásil.

Trump rozhodnutí NFL ocenil, hráčská asociace je připravena ho napadnout

"Je to dobře. Nemyslím si, že by hráči měli zůstávat v šatně, ale stejně si myslím, že je to dobře," řekl Trump a dodal: "Musíte při národní hymně hrdě stát, nebo byste neměli hrát. A možná byste neměli být v této zemi."

Plánované opatření naopak okamžitě kritizovala hráčská asociace. "Nikdo nás před setkáním vlastníků nekontaktoval a ani s námi možnou změnu nekonzultoval. Pokud opravdu dojde k situaci, že budou hráči postaveni do role, v níž by mohli být potrestáni, uděláme to, co děláme pokaždé: Budeme bojovat až do konce proti všemu, co zasahuje do jejich práv."

Hráčská asociace sdílí názor, že fotbalisté dokazují svůj patriotismus různými způsoby a poklek při hymně je cestou, jak upozornit na společenské problémy, o které se zajímají. Není to podle ní ani v nejmenším protest vůči národní hymně.

Rozhodnutí NFL proto hodlá prověřit a je připravena ho napadnout, pokud zjistí jakýkoli nesoulad s kolektivní smlouvou. "Hlasování majitelů klubů je v rozporu s prohlášeními komisionáře Rogera Goodella a předsedy řídící rady soutěže Johna Mary o principech, hodnotách a vlastenectví v lize."

