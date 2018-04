Extraliga zůstane na ČT i v dalších letech. Chybět nebudou ani reprezentační duely

4. 4. 2018 11:07, autor: ČT sport

Česká televize si zajistila vysílací práva na hokejovou extraligu na dalších pět let. K tomu vlastní vysílací práva na všechna mistrovství světa, a to opět minimálně do roku 2023.

autor: Šálek Václav, zdroj: ČTK Hokejisté Brna slaví vítězství v extralize

"Vysílací práva máme nejen na následujících pět sezon extraligy, ale také na veškerá utkání českého reprezentačního týmu, včetně všech světových šampionátů. A to i pro mistrovství hráčů do osmnácti a dvaceti let," vysvětluje generální ředitel České televize Petr Dvořák.

"Diváci nás vnímají jako tradičního vysílatele hokeje, vždyť se s ním na obrazovkách České, potažmo Československé televize, setkávají nepřetržitě již více než šedesát let. Za tu dobu mohli vidět již 1965 zápasů. A o kvalitní hokej ani o své oblíbené komentátory minimálně pro dalších pět let nepřijdou. V příští sezoně odvysíláme rekordní dvoutisící ligové utkání," upřesňuje výkonný ředitel ČT sport Jiří Ponikelský.

Extraligu bude Česká televize až do sezony 2022/2023 vysílat v následujícím režimu: vždy v úterý exkluzivní zápas, na který má právo první volby a k tomu tradiční studio Buly hokej živě. Pátky budou patřit pořadu Hokej Buly se souhrnem kola a v neděli ČT nabídne další utkání, rovněž s právem první volby, navíc i s možností dvojzápasu. A opět se studiem Buly hokej živě. V pondělí se diváci mohou těšit na ohlédnutí za uplynulým týdnem v pořadu Hokej den poté.

Vysílací plán zahrne i zápasy vyřazovací části včetně čtvrtfinálových, semifinálových a finálových duelů. V play-off si bude ČT právo první volby střídat s O2 TV.

"Česká televize po devíti letech mění vysílací plán a výrazněji odliší tři typy tradičních pořadů, které jsou součástí hokejového vysílání více než dvacet let - Buly hokej živě, Buly a Hokej den poté. Úterý a neděle budou patřit Buly hokej živě s vybraným utkáním, v pátek nabídneme aktuální reportáže a zajímavosti ze zápasů v pořadu Buly a pondělní Hokej den poté zrekapituluje události, osobnosti a momenty týdne v českém hokeji," doplňuje šéfkomentátor programu ČT sport Robert Záruba.

