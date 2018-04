Postupem času se můžu hýbat čím dál tím víc, raduje se Vakoč

3. 4. 2018 20:24, autor: Vojtěch Jírovec

Zatímco jeho týmoví kolegové velmi úspěšně závodí na světových silnicích a v posledních třech dnech získali trojici velkých vítězství, Petr Vakoč výkony svých kamarádů z Quick-Stepu sleduje pouze od televizní obrazovky. Zotavování se z těžké nehody, při níž jej v lednu v Jihoafrické republice srazil řidič nákladního auta, pokračuje pomalu. Vakoč je ale již schopen obezřetného tréninku.

Pětadvacetiletý jezdec věřil, že se ve své páté sezoně v belgickém týmu dokáže dostat do sestavy pro dlážděné klasiky jako Omloop Het Nieuwsblad, Kolem Flander nebo Paříž-Roubaix. Namísto toho mohl slavné závody jen zpovzdálí sledovat nebo – jako v případě velikonočních Flander – komentovat výkony svých kolegů z pelotonu pro televizní publikum.

Vše kvůli nehodě, kdy jej na soustředění v JAR společně s Laurensem De Plusem srazilo nákladní auto. Třetím členem skupiny a jediným, kdo vyvázl bez fyzického zranění, byl lucemburský cyklista Bob Jungels, který kolizi popsal takto: "V jeden moment se spolu můžete smát, v příští vteřině běháte po silnici, řvete a nevíte, co máte dělat," řekl.

"Prosíte o pomoc. Poté jej (Petra Vakoče) držíte v náručí a nevíte, zda ještě někdy bude jezdit na kole nebo zda vůbec bude schopný chodit," vracel se k nehodě. "Naštěstí to všechno ještě dopadlo dobře," dodal. Vakoče operovali ještě v Jihoafrické republice, odkud se posléze letecky přesunul do Prahy. Z nemocnice v Motole jej propustili v druhé polovině března.

Na nehodu si nevzpomíná. "Pamatuju si, že jsem se probudil na zemi. Chvíli mi trvalo, než mi došlo, že jsem v Africe a že se mi to stalo na tréninku," líčí Vakoč pro Českou televizi. Po podstoupených zákrocích nosí na zádech kovový krunýř, krk mu stabilizuje plastový korzet. Sám popisuje, že v rámci možností se cítí dobře.

"Vlastně se s postupem času můžu hýbat čím dál tím víc," říká Vakoč, který je schopen i omezeného tréninku. Sám na svůj twitterový účet zavěsil video, jak trénuje na silničním kole upevněném na schodech. Jezdí hodinu denně, navíc se věnuje posilovacím cvičením. "I když jsou jako mnohem jednodušší, než co jsem byl zvyklý, tak mně dají zabrat," připouští.

Na kole venku by chtěl Petr Vakoč jezdit v červnu, v srpnu pak závodit. Vše ale podřídí úplnému uzdravení, přičemž kontrola u lékařů jej čeká příští týden. "Doufám, že se ukáže, že se vše hojí, jak má, a že vše je v pořádku. To je to nejdůležitější," uzavírá někdejší mistr republiky (2015) nebo vítěz Brabantského šípu (2016).

