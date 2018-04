BOX

Šampion Joshua chce Wildera, na jeho pásy ale myslí také Fury, Povětkin i Parker

3. 4. 2018 13:00, autor: Jan Dvořák

Tvrdý svět boxu má nového vládce. Téměř dvoumetrový Brit Anthony Joshua, který loni zrušil letitou nadvládu Vladimíra Klička, má našlápnuto k tomu, aby splnil své předsevzetí – stát se boxerským miliardářem. Naposledy k tomu udělal velký krok v sobotu, kdy v Cardiffu před 78 tisíci diváků jasně na body zvítězil nad do té doby také ještě neporaženým Josephem Parkerem z Nového Zélandu, a svůj trůn podruhé uhájil.

autor: Andrew Couldridge, zdroj: REUTERS Anthony Joshua se svými tituly

Jak vidí jeho přednosti jediný český boxer, který si v profiringu sáhl na pás světového šampiona, Lukáš Konečný? "Je velice rychlý, má silný úder a na zápasy se umí připravit velice dobře po taktické stránce," konstatoval Konečný, který se nyní věnuje trénování a připravuje boxerské akce.

Ovšem bývalý český boxerský šampion nevidí zatím v profiringu vládu olympijského vítěze z roku 2012 tak jednoznačně jako některá média a fanoušci. "Určitě je zábavnější než Kličko, jeho zápasy jsou koukatelnější," popisuje Konečný svůj náhled na britského šampiona. "Ale jestli nastala jeho doba, není jisté. Těch boxerů je tam víc. Roste mu konkurence, ale má na to, aby držel ty pásy delší dobu," říká Konečný.

Joshua po vítězném zápase na dálku vyzval také neporaženého Američana Deontaye Wildera, který drží poslední velký pás, jenž Britovi schází ve sbírce – organizace WBC. "Wilder, come on boy," vyzval po sobotním zápase křikem do kamer amerického protivníka stylem, jakým to dělá právě on. Ten odmítl pozvánku zúčastnit se večera v Cardiffu.

Konečný si myslí, že právě tvrdý Američan by mohl Joshuu porazit, a nemá důvod se zápasu vyhýbat. "Wilder by mohl Joshuu porazit. Má velice tvrdý úder. Ale to má i Joshua, a když bude boxovat takticky, jak to umí, tak by ho mohl ve druhé polovině zápasu dostat na zem a vyhrát i před limitem. Ale je to box, a v těchhle vahách nemá nikdo nic jisté," konstatuje bývalý český šampion střední váhy a utkání vidí jako reálné.

"Byla by od něho hloupost, kdyby do toho nešel. Může získat tři velké tituly." Kromě toho by vítěz tohohle zápasu vstoupil do historie jako první majitel čtyř velkých pásů vůbec.

Ale Joshua nehodlá boxovat v Americe. "Všichni léta jezdili na velké zápasy do Ameriky, britské fanoušky to stálo hodně peněz. Umíme takový zápas udělat v Londýně nebo tady v Cardiffu. Zůstanu tady. A chci Wildera, nebo Furyho a vyhraju," řekl pro BBC.

Kromě Wildera jsou tu i Alexander Povětkin a Tyson Fury, který také porazil Klička, ale pak měl problémy se životosprávou a hlavně sám se sebou. Ukončil kariéru, ale už je zpět, dostal licenci, snad si to srovnal i v hlavě, znovu trénuje a vyhlašuje, že je nejlepší a připravený to dokázat. Rus Povětkin je mezi vyzyvateli, s nimiž se Joshua má utkat.

Hlavně nevyzpytatelný Fury by mohl pro Joshuu znamenat velký problém. "Myslím, že má na to, aby se vrátil na tu úroveň, na níž byl. Povětkin se mi líbí. Mám rád jeho styl, ale klesl u mě po dopingovém nálezu a nevím, jestli je úplně férové, aby takoví boxeři dostávali šanci bojovat o titul," ukončil úvahy Konečný.

K tomu tu zůstává teprve šestadvacetiletý Parker, který předvedl rychlost a odolnost, když jako první Britův soupeř odboxoval zápas až do konce (12 kol) a celkem bez problémů. "Chci se vrátit a vrátit se silnější, budu ještě víc trénovat," řekl po první porážce v profiringu.

