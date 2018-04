Fotbal fokus podcast: Měla by mít Slavia s Trpišovským trpělivost?

1. LIGA

4. 4. 2018 06:00, autor: ČT sport

Černý víkend favoritů. Jinak 22. ligové kolo nejde nazvat. Nejvíce zaujala prohra Slavie se Zlínem a někteří fanoušci začali pochybovat o trenéru Trpišovském. Co dělají sešívaní špatně? A mělo by mít vedení s koučem trpělivost? Sáhne Plzeň po dalším zklamání ke změnám a případně jakým? Kde je problém u Sparty, která opět remizovala? A co zbytek ligy? O tom a spoustě dalšího v novém Fotbal fokus podcastu diskutují Radek Špryňar z Deníku Sport, Jan Lutonský z ČT sport a Pavel Jahoda z webu ctsport.cz. Moderuje Ondřej Nováček.