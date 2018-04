Kolem Flander

Terpstrův diesel převážil. Nizozemec slaví, Štybar mezi pronásledovateli

1. 4. 2018 17:14, autor: Vojtěch Jírovec

Jedno velké vítězství už na svém kontě měl. Nyní přidal další. Po triumfu na Paříž-Roubaix (2014) vyhrál Niki Terpstra i druhý dlážděný Monument, když byl nejrychlejší v závodě Kolem Flander. Jde o první nizozemský triumf od roku 1986. Ve skupině pronásledovatelů dojel Zdeněk Štybar. Ženský závod vyhrála Anna van der Breggenová.

Niki Terpstra zaútočil v pasáži mezi hellingeny Kruisberg a Oude Kwaremont ve chvíli, kdy do cíle zbývalo zhruba pětadvacet kilometrů. Prohnal se kolem skupiny zbývajících uprchlíků, ve skvělém tempu se vyšvihl na Paterberg a svůj náskok posléze udržel i v rovinaté pasáži až do cílového Oudenaarde. Slaví tak další velký triumf: před čtyřmi lety triumfoval v Roubaix, letos již dokázal zvítězit na E3-Harelbeke.

Na druhé příčce se udržel Mads Pedersen, který byl členem jednoho z dřívějších úniků, třetí místo pak získal loňský šampion Philippe Gilbert. Jen tak podtrhl skvělé vystoupení Quick-Stepu, jenž kromě první a třetí příčky měl mezi nejlepšími i Zdeňka Štybara. Český jezdec dojel kousek za Gilbertem ve skupině pronásledovatelů.

Další velký úspěch slaví Van der Breggenová. Olympijská vítězka z Ria již letos vyhrála blátivé Strade Bianche, nyní byla nejrychlejší ve Flandrech. Nizozemská závodnice elitní stáje Boels-Dolmans předvedla podobný výkon jako rok před ní Philippe Gilbert. Nastoupila 26 kilometrů před cílem a získala minutový náskok, který s přehledem udržela před dalšími Nizozemkami Amy Pietersovou (také Boels-Dolmans) a Annemiek van Vleutenovou.

"Je to pro mě velký výsledek. Nečekala jsem, že vyhraji takovýmto způsobem, je to nádhera. Tohle vítězství je hodně vysoko na mém seznamu úspěchů. Poděkování patří mému silnému týmu," líčila Van der Breggenová v cíli pro CyclingNews.com.

Jak závod probíhal?



Zatímco před rokem zaútočil Philippe Gilbert na Oude Kwaremont a celých pětapadesát kilometrů odolával přesile pronásledovatelů, letos se jelo konzervativněji. Nikdo se nechtěl hnát dopředu příliš brzy, favorité věděli jeden o druhém a pečlivě se hlídali. První kombinace Oude Kwaremont-Paterberg natáhla startovní pole, odpadli z něj však pouze někteří domestici a závodníci se slabší výkonností.



První vážnější selekce tak přišla až o sedm kilometrů dále na Koppenbergu. Na známém hellingenu, jehož zahrnutí do itineráře viselo v průběhu let často na vlásku a několikrát se tudy cyklisté vůbec nevydávali, nastoupil Niki Terpstra. Jeho zrychlení zúžilo peloton na třicet jezdců, mezi nimiž byli všichni velcí favorité a též třeba Vincenzo Nibali, který znovu ukazoval, že je vedle Petera Sagana nejvšestrannějším závodníkem pelotonu.

Zdeněk Štybar se také držel na špici a jeho forma byla očividná, což český jezdec předvedl i krátkými nástupy po Taaienbergu a Kruisbergu. Jeho ataky však skupina zlikvidovala a dál se jelo pohromadě, a to až do té chvíle, kdy se zvedl Terpstra a donutil soupeře svého Quick-Stepu ke stíhací práci. Netrvalo to dlouho a nizozemský jezdec se při druhém výjezdu na Oude Kwaremont prohnal kolem trojice dřívějších uprchlíků na úplném čele závodu.

Patnáct kilometrů zbývalo do cíle, z toho už poslední dlážděné stoupání na Paterberg. Na jeho vrcholu to bylo do Oudenaarde třináct kilometrů, do kterých Terpstra vjížděl s náskokem zhruba půlminuty na své pronásledovatele. Ti se v závěrečné rovinaté pasáži zformovali a točili se na špici s jediným cílem - dojet lídra závodu.



To se jim však ani náhodou nepodařilo. Terpstra neutuchal a brzy bylo jasné, že Flandry budou mít letos nizozemského vítěze. Za jezdcem Quick-Stepu se dokázal udržet i člen jednoho z původních úniků Mads Pedersen, který se skvělým výkonem dopracoval k druhé příčce. Sprint o třetí příčku vyhrál loňský vítěz Gilbert. Na Štybara zbylo jedno z míst ve skupině pronásledovatelů.

