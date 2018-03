1. LIGA

Hráči už nemají co ztratit, jedna výhra nám pomůže, řekl o Baníku Páník

26. 3. 2018 14:59, autor: Jan Dvořák

Přišel, viděl, ale ještě se neví, zda zvítězí. Bohumil Páník převzal fotbalisty ostravského Baníku na posledním místě tabulky a zmírajícímu celku má vdechnout život. Nebude to mít snadné. Baník sice v zimě přivedl kvalitní fotbalisty, ale statistiky jsou proti. Za posledních patnáct sezon (víc jsem neprohlížel) stačilo k jistotě záchrany minimálně patnáct bodů po 20. kole - ostravský celek jich má jen dvanáct.

autor: Dalibor Glück, zdroj: ČTK Bohumil Páník

Reprezentační přestávka určitě přišla novému kouči vhod. Ten jde do týmu, v němž v minulosti strávil osm let, tahat kaštany z ohně. "Musíme zlepšit výkonnost hráčů po všech stránkách, ale hlavně obranu," vysvětluje trenér, který před pár týdny skončil ve Zlíně a téměř okamžitě se mu ozval Baník. Ten společně s Jihlavou inkasoval nejvíc gólů v lize (38).

"Musíme zkrátka dávat víc gólů, než dostaneme," dodal s úsměvem Páník, který si nemyslí, že by záchrana byla nereálná.

"Statistiky jsou jedna věc, realita druhá. Podívejte se, kde byla Jihlava a kde je teď," vysvětluje svůj důvod k optimismu. "Už je to v hlavách hráčů. Teď už ale nemají co ztratit a já věřím, že to jim pomůže," dodal jednašedesátiletý kouč, který však nemá udržení v lize zadáno od majitele klubu Václava Brabce jako jasný cíl. Tím je spíš dlouhodobá koncepce vývoje Baníku včetně mládeže.

Páník týmu věří. "Hráli jsme teď přátelské utkání, které bylo zajímavé (1:1 s Mattersburgem, šestým celkem rakouské Bundesligy). Chtěli jsme vidět, jak se ti hráči chovají při zápase. Příležitost dostali všichni, dokonce i někteří mladí z juniorky, a přineslo to takovou čerstvou vlnu. Věřím, že jedno vítězství nás může posunout zase zpátky," říká s tím, že když si hráči začnou věřit, tak pak fotbal, který předvádějí, hned vypadá jinak.

"Zatím ještě nikdo nezměřil, kolik procent výkonu hráče dělá psychika," usmál se trenér a bylo jasné, že on je přesvědčen, že by to bylo vysoké číslo.

Nový ostravský trenér už přemýšlel o tom, kolik bodů by mělo stačit k záchraně. "Jednatřicet až třiatřicet," říká Páník zamyšleně. A to je ještě hodně tvrdý, protože za posledních patnáct sezon nikdo s třiceti body do druhé ligy nespadl.

Kromě toho má Baník celkem slušný los. Sice ho čekají ještě čtyři soupeři ze špičky tabulky, ale jen s Olomoucí hraje venku - doma jej čekají Plzeň, Sparta i Liberec. "Podle mě se bude hrát o každý bod až do posledních kol," věří kouč, který stál v minulé sezoně za vítěznou podzimní jízdou Zlína, který přezimoval na třetím místě tabulky, nakonec skončil šestý a vítězstvím v poháru se dostal do Evropské ligy.

Důležitým faktorem u ostravského celku jsou fanoušci, jejichž tlak na mužstvo také není zanedbatelný. A nový šéf týmu si to uvědomuje. "Viděl jsem zápas v Jablonci, kde si fanoušci po utkání volali hráče a vyčinili jim," popsal realitu s tím, že to tak ve velkých klubech zkrátka je.

"Já to zažil i v Polsku. Ti fanoušci jsou nekompromisní a fotbalista si potom nemůže v klidu zajít ani do restaurace na večeři. Fanoušci je zastavují a neustále atakují. Chtějí výkon. Ale zatím tady není situace, že by se hráči báli vycházet. Jen po zápase jsou takové nepříjemné chvilky. Věřím, že výhra pomůže všem, i fanouškům," věří Páník, který tvrdí, že i když poslední zápasy nevyšly, cítí podporu příznivců.

