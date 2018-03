MS SILNIČNÍCH MOTOCYKLŮ

Kornfeil začal dobře a mechanik musel ujít 30 km. Fanoušci v Kataru ho ale opět zklamali

21. 3. 2018 15:56, autor: Jan Dvořák

Až do cíle bojoval o stupně vítězů, nakonec skončil devátý. Čtyřiadvacetiletý Jakub Kornfeil je jedním ze dvou Čechů v seriálu mistrovství světa silničních motocyklů, který zahájil o víkendu nový ročník na okruhu v Kataru. Na nové motorce KTM se na úvod deváté sezony, kterou tráví mezi světovou motocyklovou elitou, cítil skvěle a po předchozí zpackané sezoně chce letos víc. Jak vysoko – se uvidí.

autor: David Soeldner, zdroj: ČT sport Jakub Kornfeil

Kornfeil se vsadil se šéfmechanikem svého týmu, že bude v "Top ten". Vyhrál a mechanik šlapal do hotelu z okruhu pěšky – 30 kilometrů. "Od osmi do půl jedenácté šel," pak jsme ho museli vzít, protože jsme museli na letiště," vysvětloval spokojený vítěz sázky s úsměvem.

Se vstupem do sezony je naprosto spokojený. "Po testech to moc dobře nevypadalo, ale víkend dopadl výborně," konstatoval.

A jak se v pro Evropana exotické zemi závodí a ještě za umělého osvětlení? "Když jsem tu byl poprvé, tak je to rozdíl, ale teď už to vůbec nevnímáme. Tam je těch světel tolik, že je vlastně normální světlo. Ono to tvoří světelný mrak, jako nad městem. A letos jsme jeli poprvé za světla, takže jsme si toho umělého osvětlení moc neužili," vysvětluje závodník.

Ten také komentoval slabý zájem místních o závody, které se zde na úvod sezony konají už nějakou dobu, ale na návštěvnosti se to zatím neprojevilo. "Nechodí nikdo. Jsou tam dvě tribuny. Jedna na cílovce a jedna uměle vytvořená, tam bývá tak padesát – sto diváků. No říkají, že za ten víkend přijde tak tři a půl tisíce lidí, pět max," popisuje Kornfeil závod, který bohatí šejkové pořádají spíš pro vlastní prestiž, než pro diváky.

Na sociálních sítích český jezdec psal, že proti soupeřům ztrácel na rovinkách, kde jel maximální rychlostí přes 240 kilometrů v hodině. Nicméně Kornfeil věří, že se to ještě dá vyladit.

"Ta motorka zatím nejede na limitu. Máme šest motorů na sezonu, takže zatím nechtějí motor moc špicovat, aby se mu nic nestalo. Ale prostor na zlepšení tam určitě je," uvažoval nahlas muž, který byl na motorce KTM druhý nejrychlejší v cíli, přitom ve startovním poli je jich patnáct a 13 strojů značky Honda. I proto věří, že by měl mít nárok na vstřícnější přístup mechaniků této firmy k jeho požadavkům.

Zástupci firmy mají kamion v místě závodu a v něm sbírají a vyhodnocují data všech strojů a pak je dávají týmům k dispozici. "Tam jde pak i o to, jak ti kluci jedou. Je jasné, že kdo je dvacátý na KTM, tak ho nebudou úplně maximálně podporovat," vysvětluje Kornfeil.

Teď se seriál mistrovství světa přestěhuje za oceán, kde se pojedou další dva závody. První 8. dubna v Argentině. "Já mám Argentinu rád. Je to tam sice, abych tak řekl, hodně za opicema, jako v Evropě v roce 1930, ale trať je překrásná i prostředí okolo. Je to tam hodně o motoru. O tom, jak se kdo dokáže vyvézt. Ale žádné cíle si nedávám. Uvidíme, jak dopadnou tréninky."

Nicméně Kornfeil už uvažuje o tom, že letos pojede naposledy v nejslabší kategorii šampionátu a přestoupí výš. "Už není na co čekat. Jsem tady nejstarší a z téhle sezony se chci pokusit vytěžit maximum." A co to je maximum? "Už jsem byl v konečném pořadí předloni osmý, takže někde tam, a když to bude výš, tím líp," zakončil debatu spokojený jezdec.

