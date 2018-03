1. LIGA

Slavia nás ničím nezaskočila. My jsme jen přestali hrát, řekl Ščasný a brání fyzičku Sparty

20. 3. 2018 16:00, autor: paj

První poločas derby s úsměvem sledoval, co fotbalisté Sparty předvádí. Druhou půli už protrpěl, když viděl Slavii stahovat trojbrankové manko. Sportovní ředitel letenských Zdeněk Ščasný si ale nemyslí, že za to mohla dominance sešívaných či dokonce špatná kondice, o níž se spekuluje. Problém viděl především v tom, že domácí přestali hrát svoji hru, a v boji s psychikou.

autor: Kamaryt Michal, zdroj: ČTK Fotbalisté Sparty sledují radost Slavie

Je to téma, o kterém se diskutuje již delší čas, a po vystoupení Sparty v derby pražských "S" se dostalo na přetřes ještě intenzivněji. Letenští v druhých poločasech nejvyšší soutěže na jaře pravidelně výkonnostně uvadají.

Proti Slavii dokonce přišli o jasné vedení 0:3, když v druhé pětačtyřicetiminutovce nenavázali na výkon úvodní části a přestali hrát. Fanoušci i experti tak okamžitě začali spekulovat, zda domácí nejsou na jaro špatně fyzicky připravení. Zdeněk Ščasný s podobnými názory ovšem nesouhlasí.

"Vnímám reakce médií, fanoušků a lidí o kondici. V reprezentační pauze si budeme dělat i nějaké kontrolní testy, ale podle ukazatelů v tom problém není. Výsledky hráčů dle fyzických předpokladů jsou na velmi dobré úrovni a podle statistik naběhaných kilometrů a sprintových náběhů tam deficit není," popsal.

Současný sportovní ředitel Sparty, který do funkce nastoupil po podzimní části, přípravu v zimě pozoroval a nepřišlo mu na ní nic problematického. Navíc ji měl nově na starost kondiční trenér Tomáš Malý, což je dle něj znát. "Oproti oběma přípravám byl podle mých zpráv obrovský rozdíl, ale nechci říct, že ta předchozí byla špatná," myslí si.

Problém Ščasný vidí trochu někde jinde, a to v psychice hráčů. "Je to o hlavách. Psychika je spojena právě i s fyzickou stránkou. Mužstvo je pořád křehké, což souvisí s rozdílným pohledem, co se hrálo za minulých trenérů a co teď," prohlásil.

"Dříve mužstva na Letnou přijížděla dopředu poražena. Na podzim naopak spousta týmů vystupovala s tím, že jedou na Spartu bodovat a že si věří. Tu auru je potřeba vybudovat výsledky a bude to chvíli trvat."

Právě psychické potíže a nedostatečná sebedůvěra se staly také klíčem, který podle Ščasného rozhodl o vyrovnání Slavie.

"Nebyly tam kroky, které by nás zaskočily. Slavia nemá vybudovaný postupný útok a vyhrává silou a přes standardní situace. My jsme jim vnutili vlastní styl, pak jsme ale přestali hrát stylem jako v první půli. Přestali jsme napadat, dovolili jsme se jim dostat na naši polovinu. Nekombinovali jsme už odzadu a nakopávali jsme. Změnilo se myšlení hráčů. Nejsou dost odolní a psychicky silní," řekl bývalý kouč letenských s tím, že vše by změnily dva nebo tři dobré výsledky.

I přes porážku je ale šedesátiletý funkcionář spokojený, jaký pokrok za krátkou chvíli Sparta pod novým trenérem Pavlem Hapalem udělala. Na vítězství sice pod vedením bývalého kouče Žiliny, který obdržel na Slovensku cenu pro trenéra roku, čekají, ale předvedená hra a celková atmosféra je dle něj oproti působení Andrey Stamaccioniho výrazně lepší.

"Způsob hry, který jsme Slavii vnutili, je to, co chce Sparta hrát a s čím se má prezentovat. Jestli něco z těch zápasů zůstalo, je to cesta, kterou jsme nastoupili. Mužstvo ukázalo kvalitu, sílu a ukázalo, čeho jsme schopni. Že to nedotáhneme, je pozůstatek něčeho," prohlásil.

Ščasného v derby kromě ztráty vedení také podráždil videorozhodčí. Ne, že by byl proti videu ve fotbale. Naopak. Nelíbí se mu však způsob, jakým sudí Pavel Královec s muži za obrazovkami jednotlivé situace řešil.

"Že se něco odehrává na popud rozhodčího u videa, který dává pokyn po minutě, minutě a půl, je pro mě nepřijatelné. Může vzniknout jedna, dvě sporné situace, kdy se použije video, ale aby do toho vstupoval někdo mimo hrací plochu...," nelíbí se Ščasnému.

Další negativum u videa spatřuje také ve faktu, že je jen na jednom stadionu za kolo. V jiných duelech tak může docházet ke sporným situacím, jež však podobným stylem řešeny nejsou.

"Liga je neregulérní. Jestli to některým mužstvům prochází a dávají góly z ofsajdu a tady se vstoupí do zápasu spravedlivě, tak liga spravedlivá být nemůže," řekl a popsal, jak by měl podle něj program videorozhodčího vypadat.

"Jsem pro, aby se projekt nachystal, a až vše bude vybudované a připravené, pojďme to zkoušet," dodal.

