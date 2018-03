1. LIGA

GLOSA: V Jablonci vědí, že je dobrý Rada nad zlato

19. 3. 2018 13:46, autor: Jan Dvořák

Plzeň, Slavia, Sparta, Liberec, Olomouc? Ne, ne, nejlepší tým jarní části fotbalové sezony je zatím Jablonec. Šest zápasů v mrazivém úvodu druhé části soutěže, včetně pohárové výhry nad Slováckem 3:1, přineslo šest výher, skóre 16:2 a páté místo v tabulce o bod před Spartou. Kdo by to byl řekl?

autor: Kolařík Stanislav, zdroj: ČTK Petr Rada

Tam, kde před časem skončil drahý experiment českých Galáctikos, kterým si nejspíš musí projít každý tuzemský podnikatel investující do fotbalu, aby na vlastní kůži zjistil, že tahle cesta vede oklikou zase na začátek, jen stojí dost peněz, nastolil Miroslav Pelta, majitel klubu a bývalý šéf českého fotbalu, toho času vyšetřovaný pro údajný korupční podvod, opět rozumný pohled na realitu. A ta se nyní jeví hodně příjemně.

V zimě totiž získal Jablonec nečekaný trumf – Petra Radu. Bývalého reprezentanta a poté trenéra, který se nedávno marně pokoušel prosadit ve Spartě. "To ho mrzí dodnes," konstatoval jeden z Radových velkých přátel a bývalý spoluhráč z reprezentace i z Dukly Ladislav Vízek s tím, že srdcař Rada chtěl na Letné dokázat víc.

"A byla chyba, že se ho Sparta zbavila. Ti kluci ho měli rádi, šli za ním," říká k tomu jeden z největších bohémů českého fotbalu. "Ale vzali si tam lepšího, Stramaccioniho," dodal s lehce jízlivým úsměvem.

Rada zatím na severu Čech, kde už si před časem odtrénoval své, dokazuje, že má týmu co dát. Jablonec se přitom z racionálních důvodů před jarní částí sezony zbavil útočné síly. Odešli Stanislav Tecl a Ondřej Mihálik, kteří na podzim nastříleli 13 z 21 jabloneckých gólů, a přišel jen Jan Chraomsta z Mladé Boleslavi, kde na podzim dal jediný gól. Jenže, ono to moc nevadí. Střelci se našli. Jovovič, Chramosta, Doležal i Masopust už dali po třech gólech a soupeři se nestačí divit.

Naposledy to odskákala Vysočina Jihlava, které Jablonečtí přibrzdili raketový start jara čtyřmi góly na jejich stadionu, a stali se tak jediným stoprocentním týmem v novém roce.

Kdo za to může? Dobrý Rada nad zlato, myslím si. A nejsem sám. "Petr říká, že bez štěstí to nejde nikde, mít kliku je třeba," konstatuje Vízek. Jenže štěstí přeje připraveným. A Rada má svůj osobitý styl. "Je to nervák, jednou ho to zabije," říká s nadsázkou olympijský vítěz z Moskvy a hned pokračuje. "Nehledá ve fotbale žádnou vědu, žádné presinky, rotace. Nemotá těm klukům zbytečně hlavy. Řekne jim jasně, co po nich chce, a oni to hrají," popisuje fotbalový kumštýř, který končil kariéru ve francouzském Le Havru. "Petr nedělá fotbal složitý a ono to funguje. I Ivan Hašek mi říkal, že Jablonec hraje pěkný fotbal."

Podle Vízka je Rada spíš koučem ze staré školy. "Je upřímnej, každýmu řekne do očí, co si myslí. Někdy až moc upřímnej," zauvažuje. "To se mu nevyplatilo tenkrát u nároďáku," uzavřel Radův bývalý spoluhráč debatu. Teď se ale tyhle vlastnosti zatím v Jablonci vyplácejí...

