Lize žen by prospěly duely s kluky, myslí si Voňková. Slavii proti Wolfsburgu věří

19. 3. 2018 11:00, autor: Pavel Jahoda

Prošla Slavií i Spartou, v reprezentaci dělá kapitánku a působení v Německu pro ni v létě vygradovalo přestupem do Bayernu Mnichov. Jestli tedy někdo může mluvit o úrovni ženské kopané, je to Lucie Voňková. Šestadvacetiletá útočnice si myslí, že český fotbal jde nahoru, i když problémem je kvalita domácí soutěže. Přesto věří, že Slavia by mohla v Lize mistryň přejít přes Wolfsburg.

autor: Pavlíček Luboš, zdroj: ČTK Lucie Voňková v dresu české reprezentace

Do čtvrtfinále elitní soutěže se fotbalistky Slavie dostaly podruhé v historii a samotná účast mezi osmi nejlepší celky Evropy je velký úspěch. Pražanky ale mají šanci jít ještě dále. Čeká je však pořádná šichta, lídr německé ligy Wolfsburg.

V jeho kádru působí celá řada domácích i zahraničních hvězd a v rámci Ligy mistryň patří vůbec k nejúspěšnějším klubům. "Vlčice" proto patří mezi hlavní favoritky na celkové vítězství.

Česká reprezentační opora Lucie Voňková, která proti Wolfsburgu v Německu několikrát hrála a nasázela mu pár branek, přesto slávistky neodepisuje. Naopak. "Každý tým je porazitelný," prohlásila optimisticky v exkluzivním rozhovoru pro web ctsport.cz a poradila Pražankám i cestu, jak by mohly favorita zaskočit.

Na co se Slavia musí připravit a jak musí hrát, aby proti Wolfsburgu uspěla?

Hráčky Wolfsburgu jsou hodně rychlé a dobré na míči. Předek mají pomalu nejsilnější na celém světě. Tedy samozřejmě po Bayernu (smích). Slávistky jim proto nesmí dát moc prostoru. Je se ale potřeba také nebát hrát ofenzivní fotbal. Mají slabinu v obraně. Toho by mohla Slavia využít, jelikož je v útoku také silná.

V dresu Wolfsburgu hraje celá řada hvězd. Které z hráček byste vypíchla?

Je tam Harderová, Hansenová, Pajorová, Poppová, ale takto bych mohla jmenovat asi ještě 10 minut. V kádru je jich asi 30 a všechny jsou kvalitní. Ty, které jsem ale vyjmenovala, jsou takové nejdůležitější.

Vy jste s Bayernem nedávno proti Wolfsburgu hrály a prohrály 1:3.

Ano, byl to pro nás smolný zápas. Už v 8. minutě jsme prohrávaly 0:2, kde jsme trochu zaspaly, a pak už to bylo těžké obrátit. Z naší strany to ale nebyl vůbec kvalitní výkon. Těžce se mi to proto komentuje. Ani Wolfsburg nebyl v top formě. Kdyby se nám oběma povedl, mohl to být zajímavý duel.

Čtěte také: Slávistky podruhé v historii prošly do čtvrtfinále Ligy mistryň,

Kdybychom si tedy měli říct, jaké má Slavia šance. Co byste tipovala?

Když jsem hrála ještě v Jeně, tak jsme Wolfsburg skoro pokaždé porazily, a to jsme nebyly úplně top tým. Takže šance tam určitě je. Na začátku je to 50 na 50 a osobně holkám věřím.

Čtvrtfinále je pro Slavii každopádně velký úspěch. Sparta navíc vypadla až v osmifinále. Řekla byste, že roste kvalita českých týmů?

Určitě. Je to znát i na reprezentaci, kde se nám konečně i daří. Je spousta hráček, které mají potenciál jít do zahraničí, a doufám, že se jim to brzy povede.

Je potřeba více kvalitních zápasů. Pomohly by duely s U15 či U17 kluků



Čím si ten vzestup vysvětlujete?

Podmínky v Česku se zlepšily. Zprofesionalizovalo se to a holky na sobě začaly více pracovat. I trenéři k tomu lépe přistupují. Je to znát i v Lize mistryň. Chybí tomu bohužel akorát kvalitní zápasy v domácí lize.

Právě. Když se podíváme do nejvyšší soutěže, je tam Slavia, Sparta, v závěsu Slovácko a pak už zeje výsledková i kvalitativní díra.

Je to samozřejmě částečně o kvalitě hráček, ale také o penězích. Sparta se Slavií vykukují, že nějaký drobák mají. Pak je tam Slovácko, které pražským celkům hrozí. Jinak ty holky musí chodit do práce, pak rovnou na tréninky. Je to znát a liga není tak kvalitní.

autor: Sven Leifer, zdroj: ČTK/imago sportfotodienst Lucie Voňková (vpravo) se raduje se spoluhráčkami z Bayernu Mnichov z gólu

Přijde vám, že kvalitu ligy alespoň zvedly zahraniční posily, které dorazily? Ve Spartě jsou například Američanky, do Slavie dorazila Islanďanka.

Ty příchody jsou dobré z pohledu konkurence v kádru, aby si na ni holky zvykaly. Jinak je to spíše posilnění pro Ligu mistryň. Pro ligu, kde Sparta nebo Slavie vyhrávají 10:0, zahraniční posily nejsou úplně potřeba.

V čem spočívá největší rozdíl mezi Slavií a Spartou a třeba bundesligou, kde už nějaký čas úspěšně působíte?

Právě konkurence. Ať už jsem hrála v Jeně, nebo Duisburgu, všude byla konkurence velká. Teď jsem v Bayernu, kde je ještě větší. Nutí vás to neustále pracovat, neustále se zlepšovat. Nemáte čas přemýšlet, že byste si dali volno nebo polevili. Pořád musíte. Když se vám něco nepovede, posadí vás na lavičku. To je v cizině rozhodně náročnější.

Co byste vy osobně zlepšila v české lize, aby šla kvalitativně nahoru?

Jednou z možností by bylo spojit to s kluky, třeba U15 nebo U17, aby byly nějaké kvalitní zápasy. Jsou tam jen ty tři týmy a pak dlouho nic. Pak se čeká na Ligu mistyň, z které třeba rychle vypadnete, a je to. Za celou sezonu tak máte jeden, dva těžké zápasy.

V Bayernu jsme jako princezny. Všichni jsou ale nohama na zemi

Teď se podívejme na vás a působení v Bayernu, kde jste od léta. Jak byste ho zatím hodnotila?

Je to takové houpavé. Ze začátku jsem celou dobu hrála. Pak přišel prohraný zápas s Freiburgem, kde jsme ještě hrály na dva útočníky. Potom došlo ke změně a začaly jsme hrát na jednoho útočníka. Byla jsem tak první střídající. Musím uznat, že i tak se mi celkem střelecky daří (v lize 11 startů a 3 branky).

Kolik je vás v týmu v současnosti na pozici útočníka?

Sedm. Navíc trochu lehké výhody mají Němky. Zrovna útočník číslo jedna je domácí hráčka, takže je to v tomto určitě těžší.

Pocítila jste za toho tři čtvrtě roku na sobě fotbalový posun díky takto výrazné konkurenci?

Určitě. Tréninky jsou mnohem rychlejší a techničtější. Na technice hodně pracujeme. Máme trénink každý den a přijde mi, že trénujeme více než chlapi.

autor: David Catry, zdroj: ČTK/ZUMA/ Lucie Voňková (vlevo) v dresu české reprezentace

Obecně po celém světě je trend, že o ženský fotbal je čím dál větší zájem. Je to tak i v Německu?

Řekla bych, že na nás chodilo hodně lidí. Přijde mi, že to teď trochu ochablo. Zápasy jsou často v televizích a spousta lidí asi zlenivělo. Jsem v Německu už pět let a v Duisburgu a třeba Jeně, což jsou trochu vesnice a je tam ze sportů jenom fotbal, chodilo fanoušků dost. Teď v Bayernu na nás tolik nechodí.

Je ještě nějaký rozdíl oproti Bayernu a předchozímu angažmá v Jeně?

Že jsme jak princezny. Máme úplně všechno, na co si vzpomeneme. Máme fyzioterapeuty, doktory, k regeneraci máme různá elektra, bazény, sauny. Zároveň mě překvapilo, jak všichni stojí nohama na zemi. Je jedno jestli jako reprezentantka vyhrála mistrovství světa a xkrát fotbalistku roku, všichni jsou v pohodě a nikdo se nad nikoho nepovyšuje. Němky jsou navíc rády, že nás mají, jelikož děláme v kabině srandu.

S Bayernem jste v současnosti v Německu na třetím místě s odstupem 6 bodů na vedoucí Wolfsburg. Jaké jsou cíle do zbytku ročníku?

Hlavní je se kvalifikovat do Ligy mistryň (potřeba skončit do druhého místa pozn. red.) a je nám i trochu jedno, jestli z prvního nebo druhého místa. Samozřejmě titul je také cíl, ale teď nám Wolfsburg po naší prohře s Freiburgem trochu utekl.

A co vaše osobní cíle?

Chtěla bych se určitě více prosadit. To by bylo pro mě to hlavní. Když už přijdu na trávník, tak alespoň gól vstřelit nebo přihrát. Teď se hlavně soustředím na týmový úspěch, abychom všechno vyhrály a v poháru postoupily dál.

