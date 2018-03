OSMIFINÁLE EVROPSKÉ LIGY

BLOG: Viktoria opět ukázala zuby, ale pozor: nepřechválit

16. 3. 2018 11:27, autor: Jan Dvořák

Zpráva, která ve čtvrtek přišla z české pivní metropole, zní jasně - jistota dobrého fotbalu v Plzni zůstává. Jízda Viktorie sice skončila v osmifinále Evropské ligy na Sportingu Lisabon, ale portugalský favorit se na západě Čech na postup hodně nadřel. Lídr tuzemské ligy sice nezačal jarní část soutěže tak suverénně, jako skončil podzimní (tři zápasy, dva body), ale teď předvedl, kdo v naší kotlině hraje nejlepší fotbal, i když mu scházelo několik opor.

autor: Chaloupka Miroslav, zdroj: ČTK Fanoušci Viktorie Plzeň

"Byl to fantastický zápas," konstatoval záložník Jan Kovařík po vyhraném utkání, které však neskončilo postupem hlavně kvůli výpadku v první polovině prodloužení. "Všichni hráli výborně," dodal. Stejně mluvili i další hráči, a také kouč Pavel Vrba.

Rychlost, práce s míčem, kombinace, drama až do konce, vymyšlená penalta v nastaveném čase základní hrací doby, kterou gólman Hruška kryl, sebevědomé výkony hráčů jako jsou Kopic, Hořava, Hájek, Kovařík, Havel, Bakoš a vlastně téměř všech, přiváděly favorizovaný portugalský celek i jejich kouče k zoufalství. Sporting si přitom po výhře 2:0 v Lisabonu přijel do Česka jen pro potvrzení postupu. To se ale hodně zmýlil, i když jeho hráči zahodili tři tutovky.

Co nakonec rozhodlo? Nebylo to štěstí nebo únava plzeňských hráčů. Nikoliv. Základní rozdíl byl totiž v tom, když byl na hřišti Marek Bakoš, který toho na jaře zatím příliš neodehrál, a poté, kdy ho vystřídal podzimní tahoun týmu Michael Krmenčík.

Vrba o Bakošovi, střelci obou plzeňských gólů, řekl, že předvedl přesně to, co od něho čekal: "Sebevědomý, zkušený, dobrý výkon." Slovenský útočník nejen že dal oba góly, ale také trápil portugalskou obranu a vyhrával souboje. Když ho pak v závěru základní hrací doby nahradil Krmenčík, bylo hodně znát, že nejlepší kanonýr ligy se na jaře zatím hledá. Elitní střelec, který mohl v zimě odejít do Anglie za částku kolem 350 milionů korun, sice dřel, ale byl marný a balony, které předtím Bakoš získával, najednou jeho spoluhráčům scházely.

To byl podle mého názoru nakonec jeden z hlavních důvodů plzeňského výpadku a vyřazení z druhé evropské pohárové soutěže. Přesto smekám klobouk před tím, co Plzeň předvedla, a i když se jí Slavia po čtyřech jarních kolech ligy trochu přiblížila, nemám pocit, že by jí někdo mohl cestu k titulu zkřížit.

Ovšem, jedno nebezpečí tu je - chválit i ty, kteří si to zrovna nezaslouží. Na zásluhy se totiž nehraje. Přitom Vrba asi sám nejlíp ví, co dělá, když nechal Krmenčíka v úvodu zápasu "kvůli lehkému zranění" na lavičce. Když ho pak poslal za Bakoše na trávník, asi počítal s tím, že to tápajícího střelce nakopne. Bohužel.

Krmenčík toho Plzni už dal hodně, neodešel za štěstím i penězi, aby Viktorii pomohl na jaře do Ligy mistrů. Celý podzim byl za své výkony chválen, jenže teď asi sám nejlíp ví, že je jinde. Čeká ho zase hodně práce, aby se vrátil tam, kde už byl, a aby mohl odejít tam, kde už se možná viděl.

Takže, ne všichni zahráli super a zaslouží si chválit, i když to celkově byla parádní podívaná...

