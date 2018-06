Critérium du Dauphiné

Krajem Beaujolais: Kwiatkowski padal, Ackermann vítězil

5. 6. 2018 16:30, autor: Vojtěch Jírovec

Po třetí příčce z první etapy se dočkal vítězství. Německý spurter Pascal Ackermann vyhrál spurt v závěru druhé etapy, když na posledních metrech porazil Edvalda Boassona Hagena. Kilometr a půl před cílem měl pád lídr závodu Michal Kwiatkowski, etapu ale dokončil kvůli neutrální zóně ve stejném čase jako vítěz. Díky bonusovým vteřinám v cíli žlutý dres přebírá Daryl Impey.

Critérium du Dauphiné se rozjíždí zvolna a do hor nespěchá. Po úvodním prologu a zvlněné první etapě pořadatelé připravili etapu s číslem dvě, která nabídla znovu jen lehké kopce. Dopředu se vydala čtveřice uprchlíků, ale peloton je daleko nepouštěl – přece jen rozestupy nejsou veliké a vedení Michala Kwiatowského poměrně křehké.

V oblasti, odkud pochází slavné beaujolais, se však i přes ne zcela náročný profil hodně nadřeli sprinteři. Bryan Coquard, který vede stáj Vital Concept, dělal třicet kilometrů před cílem vše proto, aby neodpadl z hlavního pole. Závěr dne se totiž svažoval až do cílového Belleville en Beaujolais a Coqaurdovi se nabízela šance, kterou v první etapě nevyužil.

I přes společné úsilí celého týmu, jenž se vydal francouzskému spurterovi na pomoc, ale Coquard metr po metru kontakt ztratil. Podobně na tom byli i ostatní sprinteři, a tak když dva kilometry před finišem skončila dlouhá cesta posledního z uprchlíků Nikity Stalnova, začalo se velice rychle schylovat ke specifickému sprintu z nekompletní skupiny.

Bohužel ve stejné chvíli skončil na zemi lídr závodu Kwiatkowski, který upadl na kruhovém objezdu a držel se za pravé rameno, což zpravidla značí zlomenou klíční kost. Polský jezdec však nakonec etapu dokončil, a pokud jeho zranění nebudou vážná, měl by pokračovat. Sám Kwiatkowski už situaci glosoval tím, že "jen přišel o trochu kůže."

Vítězem se stal německý závodník Pascal Ackermann, který byl triumfu blízko už v etapě číslo jedna. Na třetí místo nyní navázal výhrou nad dotírajícím Edvaldem Boassonem Hagenem. Norský rychlík se ale musel před jezdcem stáje Bora-hansgrohe sklonit. Třetí místo získal Impey a díky čtyřvteřinovému bonusu je ve žlutém.

"Jsem rád, že jsem udržel kontakt se skupinou. Včera jsem to rozjel brzy a udělal velkou chybu. Dnes už jsem svou rychlost využil. Navíc tohle ani nebyla sprinterská etapa, protože příliš spurterů se neudrželo. To byla v závěru moje výhoda," líčil Ackermann. Závod bude pokračovat týmovou časovkou z Pont-de-Vaux do Louhans-Chateaurenaud.

Cyklistický závod Critérium du Dauphiné (WorldTour) - 2. etapa (180,5 km): 1. Ackermann (Něm./Bora-Hansgrohe) 4:19:57, 2. Boasson Hagen (Nor./Dimension Data), 3. Impey (JAR/Mitchelton-Scott), 4. Naesen (Belg./AG2R), 5. Keukeleire (Belg./Lotto-Soudal), 6. Simon (Fr./Cofidis) všichni stejný čas. Průběžné pořadí: 1. Impey 8:51:46, 2. Kwiatkowski (Pol./Sky) -2, 3. Moscon (It./Sky) -5, 4. Jungels (Luc./Quick-Step Floors) -9, 5. Alaphilippe (Fr./Quick-Step Floors) -10, 6. Keukeleire -11.

