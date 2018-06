Critérium du Dauphiné

Úspěchy Mitchelton-Scott pokračují. Ve Francii slaví Impey

4. 6. 2018 16:30, autor: Vojtěch Jírovec

Stáj Mitchelton-Scott zažila skvělé Giro d'Italia, na kterém hned pětkrát její jezdci slavili etapový triumf. Na další velký úspěch nečekal australský tým dlouho. V první etapě Critéria du Dauphiné zvítězil Daryl Impey, který v cíli porazil ve sprintu Juliana Alaphilippa. Průběžné vedení drží vítěz nedělního prologu Michal Kwiatkowski.

Po třech týdnech v Itálii se těžiště světové cyklistiky přesouvá do Francie. Peloton se přesunul na jihovýchod země, který si na celý týden zamluvil závod Critérium du Dauphiné. Na startu úvodního prologu nebyl o víkendu žádný z minulých vítězů (ten poslední, Jakob Fuglsang, letos dá přednost konkurenčnímu Švýcarsku), to však neznamená, že by hvězdy chyběly.

Svůj statut excelentního časovkáře potvrdil na 6,6 kilometru dlouhé trati ve Valence Michal Kwiatkowski, který o necelé dvě vteřiny překonal čas Jose van Emdena. Na prolog nebude rád vzpomínat jeho kolega Geraint Thomas: velšský jezdec najel do jedné ze zatáček příliš rychle, kolo mu podklouzlo a skončil na zemi. Thomas přesto dokončil se ztrátou 21 sekund.

Team Sky tak v první etapě, v níž se jezdci přesunuli z Valence do Saint-Just-Saint-Rambert, hájil ve zvlněném terénu vedení v závodě. Do úniku se dostala trojice jezdců, mezi nimiž vedle známých domácích jmen Brice Feillu a Nicolas Edet nechyběl ani Lawson Craddock. Peloton je ale nepouštěl příliš z dohledu – z toho důvodu, že profil dával naději sprinterům.

Z nich si dělal velké plány především Bryan Coquard, jehož stáj Vital Concept také často tahala tempo v pelotonu. Avšak několik drobných kopců v závěru mnoha spurterům zhatilo plány: přišlo zrychlení Juliana Alaphilippa, Dylana Teunse či Michaela Valgrena, na což Coquard a spol. nebyli schopni reagovat.

Spurtovalo se tak ze zúžené skupiny, v níž si svou s přehledem prosadil Daryl Impey. Velmi zkušený závodník stáje Mitchelton-Scott, který už letos vyhrál Tour Down Under, vyrazil poměrně brzy. Alaphilippe však nedokázal Jihoafričanovu akceleraci zachytit a dojel si jen pro druhé místo. Třetí skončil Pascal Ackerman: jeden z mála spurterů, kteří se dokázali udržet.

"Byl to hodně těžký den, necítil jsem se vlastně vůbec dobře. Ale říkal jsem si, že to musím zkusit. Dokázal jsem si vybojovat dobrou pozici a prostě jsem to zkusil. Neměl jsem žádný plán, myslel jsem, že tam jsou silnější závodníci," líčil Impey v cíli. Jihoafrický závodník je zároveň druhý v průběžném pořadí, ztrácí dvě vteřiny na vedoucího Kwiatkowského.

