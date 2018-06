Tour de France

Velká novinka. Závodníky čeká v 17. etapě nečekaný start

4. 6. 2018 16:19, autor: Vojtěch Jírovec

Do začátku Tour de France zbývá zhruba měsíc a napětí začíná stoupat. Pořadatelé závodu nyní přilili olej do ohně oznámením detailů týkajících se etapy číslo sedmnáct. Její start bude netradiční: závodníci se rozřadí do pěti skupin podle svého pořadí v průběžné klasifikaci.

zdroj: twitter.com/laflemmerouge16 17. etapa Tour de France 2018

Sedmnáctý den závodu nebude dlouhý. Tým hlavního plánovače závodu Thierryho Gouvenoua vymyslel etapu měřící jen 65 kilometrů – v souladu s trendem posledních let se pořadatelé snaží závodění zintenzivnit pomocí zkracování délky etap. Konkrétně tato je nejkratší etapou Tour de France za poslední tři dekády.

Nepůjde ovšem o vůbec nic jednoduchého. Závodníci vyrazí z tradičního místa závodu Bagneres-de-Luchon a čekat je budou tři horské vrcholy: slavný Col de Peyresourde, Col de Val Louron-Azet a na závěr dlouhý (16 km) a prudký (8,7 %) Col de Portet. To vše v pětašedesáti pyrenejských kilometrech.

Pořadatelům ale jako by ani to nestačilo a vymysleli si ještě jednu novinku. Vůbec poprvé totiž na Tour de France nebudou cyklisté startovat společně nebo s časovkářskými rozestupy. Namísto toho se na startu rozřadí do pěti skupin v závislosti na pořadí v průběžné klasifikaci. První "vlnu" závodníků bude tvořit dvacet nejlépe postavených cyklistů.

Start bude rovnou do osmiprocentního stoupání, přičemž vedení závodu pro tuto etapu zrušilo tzv. neutrální zónu. Dá se tak pouze odhadovat, jak start proběhne. Vystřelí cyklisté rovnou co nejrychleji vpřed, anebo se pokusí čekat na své domestiky z pozdějších skupin? Není přitom jasné, jak velké budou odstupy mezi jednotlivými skupinami.

POŘADATELÉ O 17. ETAPĚ: "Na startu budou závodníci v pozicích dle svého pořadí v průběžné klasifikaci. Budou rozřazeni do pěti skupin. Prvních dvacet v celkovém pořadí se seřadí v první skupině, přičemž závodník ve žlutém bude na prvním místě. Další cyklisté dostanou místa v dalších skupinách podle svého umístění v klasifikaci."

autor: Daniel Dal Zennaro, zdroj: ČTK/AP Chris Froome

Výhodu mohou mít silné týmy jako Sky nebo Movistar, které na Tour vyrazí s velmi kvalitními sestavami – v případě španělské stáje zřejmě dokonce s trojicí rovnocenných lídrů pro celkové pořadí. Slabší formace s jedinou hvězdou naopak mohou mít v sedmnácté etapě problémy, neboť jejich lídra nebude mít kdo podporovat.

"Použijeme to jen pro tento den. Věříme, že v takovýto krátký den se napětí bude dát krájet," řekl Gouvenou pro španělský list Marca. Stejné noviny poté citují i šéfa Movistaru Eusebia Unzueho. "Oceňuji každou snahu udělat Tour zajímavější, ale opravdu teď nevím, jak se po této etapě budu cítit," naznačil Unzue své rozpaky.

Zatím se tak dá pouze odhadovat, jaký vliv bude mít novinka na průběh závodu. Netradiční start zkoušeli pořadatelé loni na ženském závodě La Course: závodnice jely dvě etapy, přičemž do té druhé postoupilo pouze dvacet nejlepších z úvodu. V Marseille se poté startovalo s odstupy, oba dny vyhrála Annemiek van Vleutenová.

