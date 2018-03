Froomeova kauza se do Gira asi nedořeší. Případ je složitější než obvykle, říká šéf UCI

20. 3. 2018 17:50, autor: ČT sport

Kauza Chrise Frooma je složitější, než by se mohlo zdát, a zřejmě se nestačí uzavřít před startem Gira, na které se hvězdný cyklista chystá. První ze tří závodů Grand Tour v sezoně začne v Jeruzalémě 4. května.

Lídr stáje Sky při triumfu na zářijové Vueltě překročil povolený limit léku na astma, který smí užívat se zvláštním povolením, a hrozí mu, že o vítězství v závodu přijde. Porušení pravidel čtyřnásobný šampion Tour de France popírá.

Podle šéfa Mezinárodní cyklistické unie (UCI) Davida Lappartienta je případ hodně složitý. "Kdy to skončí? Nevím, mám-li být upřímný. Doufám, že co nejdříve. Věřil jsme, že do startu Gira, ale už si to nemyslím a nejsem si jist, že je to možné," řekl šéf UCI listu Gazzetta dello Sport.

V Itálii Lappartient navštívil sobotní závod Milán-San Remo a přiznal, že Froomeova kauza s látkou salbutamol je hodně složitá a spousta otázek ještě musí být zodpovězena. "Obě strany mají mocné právníky a případ je složitější než obvykle. Vyžaduje to čas," řekl Lappartient.

O porušení pravidel lídra týmu Sky informovala UCI v polovině prosince. Dvaatřicetiletý cyklista smí závodit. V únoru Froome zahájil sezonu závodem Ruta del Sol v Andalusii, absolvoval také etapový podnik Tirreno-Adriatico a po Giru chce obhajovat titul na červencové Tour de France.

