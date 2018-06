Další hvězdné jméno. Gatlinovi se v Ostravě postaví nejrychlejší sprinter roku Rodgers

5. 6. 2018 12:53, autor: ČT sport

Na atletickou Zlatou tretru, která se uskuteční 13. června v Ostravě, dorazí i zatím nejrychlejší sprinter roku Mike Rodgers. Třiatřicetiletý Američan se do čela světových tabulek dostal časem 9,92 sekundy na pondělním Memoriálu Josefa Odložila v Praze. Skvělou podívanou slibuje i soutěž oštěpařů. Nejlepší český reprezentant Jakub Vadlejch je přesvědčen, že padne devadesátimetrová hranice. Přímý přenos ze Zlaté tretry vysílá 13. června ČT sport a web ctsport.cz

zdroj: ČTK/Deml Ondřej Sprinter Michael Rodgers

Rodgers účast v Ostravě přislíbil po skvělém pražském představení. "Podařilo se nám s ním dohodnout," uvedl sportovní manažer Zlaté tretry Alfonz Juck. I v éře po Usainu Boltovi tak budou na startu stovky zvučná jména. Přijede úřadující mistr světa Justin Gatlin z USA, vítěz Her Commonwealthu Jihoafričan Akani Simbine a mladý Brit Reece Prescod, který se blýskl triumfem na mítinku Diamantové ligy v Šanghaji.

Daleké hody vzhledem k aktuální výkonnosti světové špičky slibuje mužský oštěp, v němž budou domácí reprezentanti v čele s Vadlejchem čelit německé síle v podobě úřadujícího mistra světa Johannese Vettera a olympijského šampiona Thomase Röhlera. Loni Röhler hodil v Ostravě 91,53 metru. "Myslím, že pokud nebude pršet - foukat může, jak chce - tak podle mě padne devadesátka určitě," řekl vicemistr světa Vadlejch.

"Doufám, že u mě," dodal s úsměvem. V pondělí na Julisce hodil Vadlejch 89,02 metru, což byl jeho druhý nejlepší výkon v kariéře. S trenérem Janem Železným vědí, že potenciál má na ještě lepší hody.

"Posunul se ve všech parametrech a to je důležité. Zlepšil se rychlostně, silově i odrazově, to ukazuje na ty možnosti. Pro mě je důležitá vyrovnanost a pak ten jeden velký výkon přijde. Jako ředitel mítinku bych byl rád, kdyby to bylo v Ostravě," řekl světový rekordman Železný.

Loni byl souboj oštěpařů na Zlaté tretře postaven také jako duel českého a německého výběru. Tentokrát pořadatelé zvolili formát Češi versus zbytek světa. "Atletika je individuální sport, ale tohle je něco jiného. Loni jsme dostali docela čouda, protože se nakonec Johannes (Vetter) trefil. Vnáší to do toho oštěpu něco jiného. Tady jsme chtěli ukázat, že jsme skvělá skupina, která se dokáže tahat a bojovat jako tým," komentoval sedmadvacetiletý Vadlejch tento model závodů.

Na Zlaté tretře bude startovat jedenáct úřadujících mistrů světa. Den před hlavním mítinkem se tradičně uskuteční vrhačský předprogram. Po boku kladivářek tentokrát nebudou závodit jejich mužští kolegové, ale diskaři.

