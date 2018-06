Odložilův memoriál

Staněk: Rozjet to nemůžu, protože tříslo ještě bolí

Velikost textu:

4. 6. 2018 21:17, autor: ČT sport

Problémy s tříslem se Tomáše Staňka vytrvale drží. I když už je kritické místo zahojené, český koulař stále cítí bolest. Citelná byla i na Odložilově memoriálu, kde Staněk skončil na třetím místě daleko za vítězným Ryanem Crouserem.

autor: Deml Ondřej, zdroj: ČTK Tomáš Staněk

Problematické tříslo ještě trochu cítí. "Musí se to odházet. Už je to zahojené, takže ten sval se tím musí posilovat a nesmím nějak moc bláznit, abych to nenakopával do strany, což se mi dneska jednou povedlo. Trochu jsem to u toho cítil, takže jsem si pak musel utřídit myšlenky, jak to udělat, tak aby to nebolelo. Ale stejně jsem se netrefil," řekl.

Měsíc a půl nemohl házet naplno. "Snažil jsem se házet z místa, aby aspoň nějaká dynamika v té ruce zůstala, protože ta se jinak moc nadělat nedá. Jinak v posilovně jsem mohl dělat cokoliv, takže jsem se dobře fyzicky připravil," řekl český rekordman.

Bronzový medailista z letošního halového mistrovství světa se kvůli tomu potýká s technikou. "Dneska to bylo špatný. Ale za chvíli je Oslo, tak doufám, že se zase trošku zlepším a půjde to směrem k Evropě pořád nahoru," vykládal.

"Je to takový vabank, když to občas pobolívá a nemůžu to rozjet, to dělá ty metry. Když to dostatečně rychle nenakopnu na začátku, tak nemůžu tolik těžit z výšky a síly jako Ryan (Crouser), že bych rozjížděl tak pomalu jako on. Já prostě tu rychlost potřebuju," vysvětloval.

Důležitý je pro něj výsledek na ME v Berlíně. "Na diamantovkách s tím, co se háže, bohužel budu asi otloukánek, ale co," podotkl. Souboje se špičkou ho čekají i v Česku. "Celkem jsem koukal. Čekal jsem, že tam budou nějaký soupeři kolem dvacítky jako vždycky. Ale letos, kde na ostatních disciplínách ušetřili, tak se u nás plácli přes kapsu," komentoval to.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo pět: