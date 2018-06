Odložilův memoriál

90 metrů je blízko. Je to v technice, ví Vadlejch

Velikost textu:

5. 6. 2018 06:00, autor: ČT sport

Byl hlavní českou hvězdou Odložilova memoriálu. Jakub Vadlejch předvedl na Julisce druhý nejdelší hod v životě a jeho skvělá forma v této sezoně pokračuje. K vysněné devadesátimetrové hranici už současné české jedničce mnoho nezbývá.

autor: Deml Ondřej, zdroj: ČTK Jakub Vadlejch

Vadlejch předvedl druhý nejlepší výkon v životě. Dál hodil jen na loňském MS v Londýně, kde si posunul osobní rekord na 89,73 m. "Závodí se mi tady perfektně, vloni jsem hodil 87, teď 89, to je paráda. Někoho to může svazovat, ale já sem jdu jak na trénink, a když se takhle zadaří, je to něco výjimečného," řekl.

Vítězný hod přitom nebyl dokonalý. "Byla tam obrovská výbušnost, která se projevila na té vzdálenosti, ale technika ideální nebyla," řekl. "Teď se to projevuje, hodil jsem o dva metry dál než vloni na stejném závodě. Kdyby to bylo na vrcholu taky o dva metry dál, nezlobil bych se," poznamenal dvojnásobný vítěz Diamantové ligy.

To by konečně pokořil vysněnou devadesátku. S trenérem Janem Železným vědí, co mu k ní zatím schází. "Je to technika, větší uvolněnost v konci. Bohužel se mi to zatím nedaří, pořád to hledám. Na druhou stranu jsem pořád ve věku, kdy to hledat můžu a budu pokračovat," vykládal sedmadvacetiletý oštěpař.

Nelituje, že závodí v době, kdy Němci přehazují 90 m jeden za druhým a už tři se dostali za 92 metrů. Naposledy Andreas Hofmann. "Hrozně mě to žene. Různé techniky dokážou hodit strašně daleko. Andreas háže úplně jinou technikou než celý svět a letí to takhle daleko. Dá se hodit různě 90, předtím to vypadalo skoro nemožně, teď to vypadá hodně možně," doplnil.

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo pět: