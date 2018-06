Odložilův memoriál

Skvělé výkony pokračují. Vadlejch se na Julisce dostal přes 89 metrů

4. 6. 2018 17:57, autor: Vojtěch Jírovec

Není mnoho prestižnějších podniků na domácí atletické scéně. Z vítězství na Odložilově memoriálu se raduje Jakub Vadlejch, který před domácím publikem hodil 89 metrů a dva centimetry. Jde o druhý nejdelší hod Vadlejchovy kariéry. Druhý doběhl na Julisce čtvrtkař Pavel Maslák, na třetím místě skončili Jakub Holuša, Zuzana Hejnová, Michal Balner i Tomáš Staněk. Americký sprinter Michael Rodgers zaběhl v Praze vůbec nejrychlejší stovku této sezony (9,92).

Oštěpařský triumf na stadionu Dukly získal Jakub Vadlejch. Nejsilnější český závodník současnosti od začátku potvrzoval, že je v této sezoně ve formě. Vadlejch se dostal až za hranici 89 metrů, kterou překonal o dva centimetry a druhého Adriana Mandrareho porazil o více než čtyři a půl metru. Poprvé se přes hranici 80 metrů dostal na Julisce Jaroslav Jílek.

O vítězství rozhodl druhým pokusem. "Je to druhý životňák, na domácím stadionu, cítil jsem se parádně. Publikum dokonalé, co víc si přát," pochvaloval si Vadlejch. Dokonalý ale vítězný hod nebyl. "Trenérovi i mně se to nijak extra technicky nelíbilo. Byla tam obrovská výbušnost, která se projevila na té vzdálenosti, ale technika ideální nebyla," uvedl.

Hlavní disciplínou Odložilova memoriálu bývá přirozeně závod mílařů. Letošní ročník přilákal běžce ze tří kontinentů, české šance spočívaly především na ramenou Jakuba Holuši. Domácí jednička předvedla velmi rychlý závěr, nestačilo to však na upláchlou dvojici Kazúzí (3:35,58) a Grice. Holuša doběhl třetí (3:36,98) a s přehledem splnil limit pro ME.

Po vleklých problémech byl nadšený. "V tomhle stavu je pro mě ten čas fantastický a jsem za to nesmírně rád," řekl. "Soustředil jsem se na sebe a po očku jsem sledoval mezičasy. Vbíhal jsem 2:42 do posledního kola, tak jsem věděl, že 58,57 mi stačí, aby to bylo na limit. A dal jsem ho za 54 to poslední kolo. Všechnu energii jsem dal do poslední 150," popisoval.

Stříbro získal na memoriálu Pavel Maslák, který si časem 45,73 posunul letošní nejrychlejší výkon. Nestačil pouze na Blakea Leevera, který se dostal až na výkon 44,42 a výrazným způsobem vylepšil rekord Odložilova memoriálu. Ten dosud držel Hamdan Odha Al-Bishi (45,26), který v Praze běžel před sedmnácti lety.

Suverénně se na Odložilově memoriálu předvedla Georganne Molineová. Americká překážkářka, která letos zvítězila na Diamantové lize v Římě, zcela jasně v Praze ovládla závod na 400 metrů překážek, když vyhrála stylem start-cíl (54,04). Zuzana Hejnová v závěru musela bránit svou třetí příčku, kterou nakonec výkonem 55,40 těsně udržela.

Tomáš Staněk v posledních dnech několikrát ukázal, jak tvrdě trénuje, aby se po svých problémech znovu dostal do formy. Na Odložilově memoriálu se ukázal výkonem 20,71 metru v pozitivním světle, i když špička byla na vyšší úrovni. Americký koulař Ryan Crouser totiž na Julisce oslnil diváky výkonem 22,31 metru, čímž překonal rekord mítinku.

"Všechno stejná rychlost, moc jsem to nezrychlil. Nevzaly to prsty, takže tam chybělo, aby to vylítlo trochu do vzduchu. Na tréninku jsem házel trošku líp. Mrzí mě ta porážka od (Rusa) Lesnoje, doufal jsem, že mě porazí jenom Crouser," řekl Staněk, který za vítězem zaostal o metr a šedesát centimetrů.

Příliš se nedařilo Radku Juškovi, který se sice zlepšil o jedenáct centimetrů oproti nedávné Diamantové lize v Římě, na pražském mítinku to ale výkonem 779 centimetrů nestačilo na lepší než konečné šesté místo. Vítězství oslavuje ukrajinský dálkař Vladyslav Mazur, který zvládl 803 centimetrů.

Rodgers oslnil svým vynikajícím sprintem

Největší sprinterskou hvězdou byl na Julisce Michael Rodgers, což také člen úspěšných amerických štafet potvrdil vynikajícím finálovým časem 9,92. Tím se posunul dokonce do čela letošních tabulek. Do finále nepostoupil nikdo z českých závodníků, nejrychlejší byl Jan Veleba, který si výkonem 10,40 posunul letošní maximum.

Nejlepší na sto metrů překážek byla s přehledem Elvira Hermanová. Běloruská závodnice si časem 12,69 nejen vylepšila osobní rekord, ale také posunula rekordní čas Odložilova memoriálu. Ten dosud držela polská překážkářka Aurelia Trywianská, která před deseti lety zaběhla 12,81. Šestá skončila Lucie Koudelová (13,30).

Jedním z hlavních favoritů mužských překážek byl Petr Svoboda, jemuž se na Julisce vydařil start a vypadalo to, že by mohl bojovat o vítězství. Na úplnou špičku ale český překážkář nestačil, když se jen zpovzdálí díval na vítězného Ahmeda Al Muváláda (13,36). Svobodův výkon 13,54 stačil na třetí příčku a splněný limit pro evropský šampionát.

Atletický mítink Memoriál Josefa Odložila v Praze: Muži: 100 m (vítr +1,7 m/s): 1. Rodgers (USA) 9,92, 2. Edoburun (Brit.) 10,04, 3. Barnes (Tur.) 10,08, ...v rozběhu Veleba (ČR) 10,40, 400 m: 1. Leeper (USA) 44,42, 2. Maslák 45,73, ...4. Šorm (oba ČR) 46,23, 1500 m: 1. Kázúzí (Mar.) 3:35,58, 2. Grice (Brit.) 3:35,88, 3. Holuša 3:36,98, ...7. Friš (oba ČR) 3:41,37, 110 m př. (+0,9 m/s): 1. Al Muválád (Saúd. Ar.) 13,36, 2. Alkana (JAR) 13,42, 3. Svoboda (ČR) 13,54, 400 m př.: 1. Downing (USA) 49,31, tyč: 1. Malychin (Ukr.) 555, ....3. Balner 545, 6. Kudlička (oba ČR) 545, dálka: 1. Mazur (Ukr.) 803, ...6. Juška (ČR) 779, koule: 1. Crouser (USA) 22,31, 2. Lesnoj (Rus.) 20,77, 3. Staněk 20,71, ...9. Prášil (oba ČR) 19,14, oštěp: 1. Vadlejch (ČR) 89,02, 2. Mardare (Mold.) 84,43, 3. Jílek 81,44, ...5. Frydrych (oba ČR) 77,04. Ženy: 800 m: 1. Shumeová (Et.) 2:02,77, ...4. Mezuliáníková 2:03,08, 8. Hálová (obě ČR) 2:04,45, 100 m př. (+1,0 m/s): 1. Hermanová (Běl.) 12,69, ...6. Koudelová (ČR) 13,30, 400 m př.: 1. Molineová 54,04, 2. Tateová (obě USA) 54,94, 3. Hejnová (ČR) 55,40, dálka: 1. Bartolettaová (USA) 653, ....5. Hýsková (ČR) 615, oštěp: 1. Andrejsková (ČR) 53,15.

