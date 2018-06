Nová umělá inteligence od IBM se umí hádat s lidmi. A poráží je

Stroj je schopný reagovat velmi kvalifikovaně na obrovské množství vět z nejrůznějších témat – a to přesto, že se na takovou debatu vůbec nepřipravuje. Umělá inteligence se to naučila samostudiem – ze stovek milionů novinových článků a odborných časopisů. Její výkon sice nebyl bez chyb, ale posluchačům, kteří měli rozhodnout o vítězi diskuzního duelu, to příliš nevadilo.

Video of AI Learns the Art of Debate

„Myslím si, že jednou bude moci dělat to, co my – ale lépe; pro lidstvo to bude skvělé – pro naše informovaná rozhodování, pro všechno.“

Zázračný projekt