V čínské hrobce se našel první primát vyhubený lidmi. Císařský gibon žil před dvěma tisíci lety

Podle počítačové simulace nalezený druh gibona žil zřejmě až do doby před několika stovkami let. Vědci považují za téměř jisté, že jeho vyhynutí je důkazem silného lidského tlaku na přírodu, který probíhal již ve zmíněné době. Giboni se podle autorů výzkumu byli postupem času nuceni kvůli lidské činnosti stáhnout z rozsáhlého území do malého jižního cípu Číny, kde žijí v omezených podmínkách a některým hrozí vyhynutí.

Giboni byli ve staré Číně považováni za nositele vznešenosti a lidé z vyšších vrstev si je drželi jako luxusní domácí zvířata. V hrobce byly nalezeny i části koster dalších zvířat, například medvěda, rysa či leoparda. Studii publikoval odborný časopis Science.