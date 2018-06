Je pitný režim jen mýtus? Kolik vody člověk opravdu potřebuje

Rozhodně doporučuju mít u sebe láhev. Ale to, abychom popíjeli každou čtvrthodinu, to je zase druhý extrém. Takže rozhodně není nutné mít pořád láhev v ruce a usrkávat v průběhu celého dne, k tomu se nepřikláním. Během jedné hodiny, dvou je dobré se určitě napít a strašně také záleží na tom, co člověk dělá a v jakém je prostředí a v jaké je teplotě.

To nárazové pití rozhodně nedoporučuji, myslím ve větším množství, protože když si to představíme, tak v podstatě přes trávicí trakt se nám to samospádem dostává do krve a samozřejmě v krvi by měly být dodržovány nějaké stálé podmínky, co do koncentrace látek a solí. A o to se potom musí postarat ledviny.

Základní rozpětí tady padlo: od nějakého 1,5 litru až do tří litrů bych považovala s ohledem na podmínky člověka, na jeho zdravotní stav za takový běžný průměr. Nadměrné pití, pokud je to nějaký troj- až čtyřnásobek, tak to už rozhodně není pro organismus přirozené a dobré. Ale zase záleží na tom, jestli to vypijete najednou. Pokud vypijete za jeden den 10 litrů a pijete to průběžně, tak vás to na zdraví nijak zásadně neohrozí, pokud to neděláte dlouhodobě.

Ale pokud byste vypil deset litrů během půl hodiny, tak je to velmi rizikové. Problém je v tom, že vlastně ledviny nestačí odfiltrovat nadměrnou vodu z krve a tím tak dochází ke vzniku tzv. hypotonického prostředí. Největší riziko je to pro mozkové buňky, které tu vodu nasávají, zvětšují svůj objem, dochází k otoku mozku i k omezení průtoku krve, utlačení mozkového kmene a v podstatě potom dochází řetězově k poškození nervové činnosti a v podstatě až ke smrti.

Kdy by se člověk měl po probuzení poprvé napít ?

Tady rozhodně doporučuju se zavodnit. Takže po ránu sklenice vody rozhodně je to nejlepší, co můžeme udělat. Jinak bychom si tu denní dávku vody měli rozdělit – s tím, že dvě třetiny během první poloviny dne, jednu třetinu během druhé poloviny dne. Ale zase záleží na činnostech: když potom máme nějakou zátěž fyzickou, trénujeme, zpotíme se a jsme v horkém prostředí odpoledne, tak tam musí nastat také nějaké navýšení.

A co by měl člověk pít – spíš teplé, anebo raději studené nápoje?

Tak zase záleží na okolní teplotě, ale pokud jsme v standardních podmínkách, tak to může být podle pocitu každého chladný, případně vlažný nápoj. Pokud je zase člověku zima, tak nevadí, pokud je nápoj trochu teplejší, ale zase bych nešla do toho extrémně horkého. Nechala bych to na každém, každý je trochu jinak nastavený.

Rozhodně by to neměl být extrémně ledový nápoj, a to ani v těch horkých dnech, a ani ten vařící není úplně přirozený.

Tipy pro správné pití od Státního zdravotního ústavu: