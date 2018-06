Prachová bouře na Marsu je riziko pro techniku i pro člověka, varuje NASA

Pro fanoušky románu Marťan Andyho Weira nebo filmu natočeného podle této knihy může být odpověď zklamáním. Bouře na Marsu nejsou úplně tak dramatické, jak jsou líčeny v knize nebo v její filmové adaptaci. Vítr na povrchu planety může dosahovat rychlosti až zhruba 97 kilometrů za hodinu , tedy méně než poloviny rychlosti větru některých hurikánů na Zemi. Není proto podle představitelů NASA dostatečně silný na to, aby rozerval nebo převrátil nějaké velké zařízení.

Film Marťan přesně ukazuje, jak hlavní postava Mark Watney každý den stírá prach ze slunečních panelů, protože částečky marsovského prachu se hromadí a snadno se přichytí vzhledem k tomu, že jsou mírně elektrostatické. Ale bouře na Marsu nejsou tak silné, jak by se podle filmu mohlo zdát.

Riziko pro člověka tu je

Přesto mohou bouře na rudé planetě pro lidi představovat riziko. Protože je atmosféra planety řídká, prach podle odborníků neustále poletuje. To by hypoteticky mohlo komplikovat pravidelnou činnost a viditelnost budoucím lidským výpravám. Prachové bouře navíc vytvářejí určitý „druh skleníkového efektu zadržujícího radiaci, která by se jinak ztratila ve vesmíru“, což planetu zahřívá, vysvětlil vedoucí marsovských programů Laboratoře tryskového pohonu NASA Rich Zurek. Lidé se podle něj už tak budou muset se zářením vypořádat a tento efekt riziko jen zvýší.

Nadto marsovské bouře mohou dosáhnout impozantního rozsahu: vědci tvrdí, že současná bouře se neustále rozrůstá a případně by se mohla roztáhnout po celé planetě, což bylo na Marsu v minulosti už vidět.