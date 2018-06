Do mongolských stepí se vrací další převaláci. Čtyři odletěli armádním speciálem

Nakládání klisen bylo klidné, i když byly proti těm v minulých transportech více nervózní. Výprava teď sleduje předpověď počasí. „Před dvěma hodinami tam přestalo pršet a předpověď je taková, že možná by mohlo pršet zítra (ve středu – pozn. red.) po poledni. Což by pro nás mohl být problém, protože dráha je nezpevněná, kdyby příliš rozmokla, mohlo by hrozit, že budeme muset využít záložní letiště, které je zpevněné. Ale pro transport by to byla veliká komplikace,“ řekl ředitel pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek.

Do Mongolska odletěly tříleté klisny Yanja, Spes, Hanna a Helmi. Tři z nich do Čech přicestovaly ze Švýcarska, Německa a Finska. Předchozí měsíce strávily v aklimatizační stanici v Dolním Dobřejově spolu s dalšími dvěma klisnami. Pro transport měla zoologická zahrada připravené i náhradnice, kdyby některé ze zvířat nebylo ohledně cestování v boxu psychicky odolné.

Tisíce kilometrů cesty za svobodou

Letounu CASA s koňmi odstartoval ve 13:30 a na letiště v Bulgan Sumu dosedne ve středu kolem 6:00 letního středoevropského času. Na 6 tisíc kilometrů dlouhé cestě jsou dvě mezipřistání, v Kazani a Novosibirsku.