Západonilskou horečku zná Evropa řadu let. Na Moravě se objevila i během povodní

Západonilská horečka je typickým příkladem takzvaných „nově se objevujících nákaz“. Zatímco v minulosti byla známá jen v Africe, zcela nečekaně se nedávno objevila v USA, Austrálii, Asii a dokonce i Evropě.

Tam, kde na ni nebyli připravení, za sebou nechávala mrtvé – doposud proti ní totiž neexistuje očkování. Pravděpodobnost úmrtí je až pětiprocentní.

Vše začalo v Ugandě

Roku 1937 našli v Ugandě u ženy se silnými horečkami tento virus poprvé. Protože se to stalo v provincii West Nile, dostala nemoc název západonilská; není tedy nijak spojená s Egyptem, jak se mnozí laici domnívají.

Zejména v druhé polovině dvacátého století se virus prudce šířil po celém světě, do Evropy se dostal už na konci padesátých let, kdy byly protilátky proti němu objevené u Albánců. Přímo ho vědci v Evropě popsali v šedesátých letech v deltě Rhôny a také na Volze. Pak už to šlo rychle – od té doby byl izolován také v Portugalsku, na Ukrajině nebo v Itálii. Protilátky v lidské krvi ale byly popsány třeba i v Polsku, Rakousku nebo Řecku.