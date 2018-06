Studuje české bezdomovce pomocí GPS, dostal za to Prémii Otto Wichterleho pro rok 2018

Václav Šmidrkal se zařadil mezi nemnoho českých historiků, jimž se daří pronikat na nejprestižnější zahraniční publikační a konferenční fóra, např. Výroční sjezd americké Asociace pro slovanská, východoevropská a euroasijská studia ASEEES. Jeho studie byly zveřejněny v předních anglojazyčných periodikách oboru East European Politics, East European Politics and Societies a prestižní European Review of History/Revue européenne d'histoire.

Mgr. Petr Vašát, Ph.D., je předním českým odborníkem na studium bezdomovců a extrémní chudoby. V současné době pracuje v oddělení Lokálních a regionálních studií Sociologického ústavu. Jeho výzkumný projekt Experiencing the Homeless City? Architecture, Agency and Political Economy in Postsocialist Cities získal podporu Fulbright Comission a strávil téměř rok na prestižní Columbia University v New Yorku.

Všestranný vědecký profil, charakteristický širokým rejstříkem zkoumaných témat i časových period, zúročuje v národních i mezinárodních projektech. Podílel se na tříletém grantovém projektu GA ČR Fyzické násilí ve střední Evropě za první světové války a v poválečné době. Srovnání rakouských a českých zemí a také na výzkumu v rámci česko-rakouského projektu Veteráni první světové války v Československu a Rakousku 1918–1938. Zapojil se do koordinace rozsáhlého mezivládního projektu Společná česko-rakouská kniha o dějinách při Stálé konferenci českých a rakouských historiků ke společnému kulturnímu dědictví.

Vít Punčochář: mimořádný logik

Mgr. Vít Punčochář, PhD., je od letošního roku vedoucím oddělení logiky Filosofického ústavu. Ve své vědecké práci přichází s původní a nosnou koncepcí logiky, která otevírá nové pohledy na některé tradiční filozofické problémy. V roce 2015 publikoval spolu se svým školitelem V. Kolmanem rozsáhlý knižní úvod do logiky a filozofie logiky nazvaný Formy jazyka (s rozsahem více než 650 stran).

Jeho texty, přinášející originální příspěvky k logice, se prosazují i v mezinárodním měřítku – pravidelně publikuje ve významných časopisech jako Studia Logica, Journal of Logic, Language and Information, Journal of Philosophical Logic a Journal of Logic and Computation. Vzhledem k tomu, že Česká republika nepatří v oblasti logiky k vědeckým „velmocem“, je jeho publikační aktivita mimořádným úspěchem.

Mezi kolegy se rovněž etabloval zásadním podílem na pořádání každoroční mezinárodní konference LOGICA, která patří k nejprestižnějším evropským konferencím v oboru. Významná je i jeho editorská práce na sbornících z těchto konferencí, které vycházejí pod názvem The Logica Yearbook v nakladatelství College Publications v Londýně. Dr. Punčochář působí také jako pedagog na Filozofické fakultě UK v Praze, kde přednáší především logiku, sémantiku a vede speciální semináře.

Václav Smyčka: od česko-německých vztahů po popkulturu

Zájem Mgr. Václava Smyčky, Ph.D., sahá od výzkumu literatury a kultury osvícenského období až po současnou literaturu a populární kulturu. Jako člen nově vzniklého germanobohemistického týmu oddělení literatury 19. století překračuje hranice úzce vymezené české literatury; jeho pozornost se přitom soustředí především na česko-německé vztahy.

Pravidelné studijní zahraniční pobyty zejména na univerzitách německé jazykové oblasti (Bonn, Štýrský Hradec, Vídeň) mu pomohly prohloubit vlastní teoretické uvažování a aktivně se zapojit do mezinárodní vědecké spolupráce. Své bádání v oblasti bohemistiky a germanobohemistiky zhodnocuje v rámci badatelské sítě Spectator-type Magazines in Europe, Canada and the United States of America, která pořádá pravidelné konference.

Mezinárodní ohlas má i jeho výzkum kolektivního vzpomínání na traumatické události 20. století, druhé světové války a odsunu Němců. Smyčkovy studie navazují na soudobý výzkum v oblasti tzv. „třetí generace“ paměťových studií a reprezentují v zahraničí svébytný český pohled na příslušnou problematiku. Výsledkem zmíněných snah je i jeho německojazyčná monografie Erinnerungen an die Vertreibung in der deutschen und tschechischen Gegenwartsliteratur, která má v příštím roce vyjít v nakladatelství Transkript Verlag (Bielefeld – Londýn).

Jan Ebr: hadronové interakce

Tématem vědecké práce Mgr. Jana Ebra, Ph.D., jsou modely hadronových interakcí. Jako první spojil fenomenologickým přístupem pozorovaný přebytek mionů v datech kosmického záření o nízkých energiích s nejnovějšími výsledky pozorování mionového přebytku na nejvyšších energiích primárních částic na Observatoři Pierra Augera v Argentině. Svůj výzkum prezentoval na mezinárodních konferencích a publikoval v renomovaných recenzovaných časopisech.

Druhou oblastí aktivit J. Ebra je studium atmosférických podmínek na astročásticových observatořích. Teleskopy FRAM jsou nyní instalovány na observatoři Pierra Augera a na místě budoucí observatoře CTA. Další takové zařízení se testuje ve Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze a další je ve výrobě. Nejnověji se mu podařilo spolu s kolegy prokázat vyhovující přesnost této metody pro potřeby observatoře CTA.

Teleskopy FRAM mají na rozdíl od lidarových systémů velkou výhodu, že pozorování nijak neovlivňuje detekci spršek kosmického záření. Jan Ebr pracoval během svého doktorského studia v českém týmu působícím při Observatoři Pierra Augera. Ve svém výzkumu zaměřeném především na modely hadronových interakcí pokračuje i jako postdoktorand. Kromě hlavního tématu své práce přebírá vedení českých aktivit spojených s robotickými teleskopy, které monitorují stav atmosféry nad Observatoří Pierra Augera a budoucí observatoří CTA (teleskopy FRAM). Z dat těchto robotických teleskopů se mu podařilo vypracovat a ověřit metodu zjištění obsahu aerosolů v atmosféře.

Hana Lísalová: vývoj biosenzorů

RNDr. Hana Lísalová, Ph.D se zabývá výzkumem a vývojem optických biosenzorů a funkčních povrchů. Dosáhla řady mezinárodních úspěchů a získala respekt mezi vědeckou komunitou v celosvětovém měřítku. Je autorkou několika desítek odborných článků ve špičkových odborných časopisech (např. Analytical Chemistry, Biosensors and Bioelectronics, Nucleic Acids Research, Biomaterials aj.).

Hana Lísalová je také autorkou tří kapitol v knihách a původcem pěti podaných patentových přihlášek, z nichž tři patenty již byly uděleny. Pravidelně přednáší na mezinárodních prestižních konferencích v oboru (Europtrode, OSA Advanced Photonics Congress). V období 2013–2017 pracovala jako vědecká pracovnice v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, od listopadu 2017 dále rozvíjí svoji vědeckou práci ve Fyzikálním ústavu AV ČR, kde v současné době buduje nový výzkumný tým zaměřený na výzkum funkčních povrchů a jejich interakci s biomolekulárními systémy. Hana Lísalová úspěšně vede práce studentů doktorského a magisterského studia a aktivně se podílí na popularizaci vědecké práce.

Oleksandr Stetsovych: odborník na mikroskopy

Mgr. Olexandr Stetsovych, Ph.D., je uznávaným odborníkem světové úrovně v oblasti rastrovacích mikroskopů a je spoluautorem řady významných prací, které publikovaly přední vědecké časopisy (Nature Chemistry, Nature Communications). Jeho práce přispěla nejen k rozvoji rastrovacích mikroskopů, ale i k hlubšímu pochopení materiálových vlastností povrchů a nanostruktur. Významně se podílel na pracích o nových možnostech zobrazení molekulárních nanostruktur a povrchů pevných látek pomocí rastrovacích mikroskopů.