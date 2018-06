Britské zdravotnictví není připraveno na nápor lidí, kteří zvažují změnu pohlaví, varuje expert

Palmer uvedl pro deník Telegraph, že očekává, že by v blízké budoucnosti mohla o změně pohlaví přemýšlet až tři procenta Britů – tedy až 1,97 milionů lidí. Neznamená to nutně, že by ho chtěli přímo měnit chirurgicky, spíše zvažují svou genderovou identitu.

Expert anglické Národní zdravotní služby o tom informoval poprvé v pondělí tento týden na vědecké konferenci. Podle něj jsou služby v této oblasti nyní kvalitní a moderní, navíc se zlepšila informovanost o této problematice.

„Musíme se připravit začít uvažovat o zdravotní péči, která umožní jednomu až třem procentům populace někdy v jejich životě diskutovat o jejich pohlaví,“ prohlásil James Palmer.