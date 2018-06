Musk má zpoždění. Letos člověka na Měsíc nevyšle, tvrdí experti

„Nový časový harmonogram letu, který byl odložen nejméně do poloviny roku 2019 a pravděpodobně na ještě pozdější dobu, zatím nebyl zveřejněn,“ uvedl deník Wall Street Journal. „Příčina tohoto zpoždění je dosud nejasná, ale naznačuje to, že technické a výrobní problémy narušují plány zakladatele společnosti SpaceX Elona Muska na zkoumání sluneční soustavy,“ uvedla zpráva.

Odkaz SpaceX úspěšně vyzkoušel vypuštění družice s pomocí již použité rakety

„SpaceX také čelí pochybnostem o poptávce na trhu s raketou Falcon Heavy,“ tvrdí Wall Street Journal. Co má v plánu Elon Musk Turisté by podle doposud zveřejněných plánů Elona Muska létali do kosmu na palubě kosmické lodi Dragon, který by na oběžnou dráhu a případně i dál vynesla nejsilnější z flotily nosičů raket SpaceX – Falcon Heavy. Tato nosná raketa provedla přitom svůj první zkušební let před pouhými čtyřmi měsíci. Mluvčí společnosti SpaceX James Gleeson uvedl v e-mailové zprávě pro tiskovou agenturu AFP, že společnost „plánuje i nadále letět s lidmi k Měsíci, přičemž mnoho zákazníků projevuje rostoucí zájem o tuto cestu“. SpaceX neuvedla přesnější datum dlouho plánované mise. Poprvé o ní veřejnost informoval zakladatel společnosti Elon Musk na Twitteru roku 2017, kdy plánoval, že by ke startu mohlo dojít „ke konci příštího roku.“

Profil Elon Musk Elon Musk (*28. června 1971, Jihoafrická republika) je americký podnikatel. Spoluvlastnil internetový platební systém PayPal, založil kosmickou společnost SpaceX a spoluzaložil a v pozici CEO vede automobilku Tesla Motors. Zároveň je předsedou společnosti SolarCity, která se v USA zabývá instalací solárních panelů pro domy a chce spustit systém superrychlých vlaků Hyperloop.

Také už potvrdil, že prvními vážnými zájemci jsou dvě soukromé osoby, které nechtějí být jmenovány. Podle Muska už také oba budoucí vesmírní turisté zaplatili za cestu značnou částku. Tento výlet by představoval rovnou několik rekordů současně: jednak by se jednalo o nejvzdálenější let soukromé společnosti a současně by šlo o návrat pilotované mise na Měsíc. Spojené státy totiž neposlaly k Měsíci astronauty od doby, kdy NASA uskutečnila misi Apollo v 60. a 70. letech. Další zpoždění hrozí i NASA