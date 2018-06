V Podolí se narodila holčička, která vážila 322 gramů. Lékařům se ji podařilo zachránit

Lékaři museli řešit mnoho komplikací, podařilo se jim je překonat – nestačili by na to ale sami. Se záchranou holčičky jim pomohly i ostatní rodičky, které v Podolí ležely. „Snažili jsme se situaci předvídat – co nás na cestě, než miminko bude mít třeba dva týdny, může potkat. Snažili jsme se těmto komplikacím už předem čelit,“ popisuje Petra Šaňáková.

Jednou z cest, jak zvýšit šanci, že takto extrémně nedonošené dítě přežije, je dodávat mu dostatek mleziva. „Už v prvních dnech jsme podávali mlezivo, protože tuto předformu mateřského mléka mu jeho maminka nemohla poskytovat dostatečně dlouhou dobu. Takže jsme požádali naše laktační sestry o spolupráci s maminkami, které ležely u nás v porodnici – jestli by nebyly ochotné darovat vlastní mlezivo pro to extrémně malé, nedonošené miminko. Ochota maminek byla veliká, takže jsme tomuhle malému dítěti mohli podávat mlezivo několik týdnů,“ vysvětluje Šaňáková.