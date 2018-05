Jsou delfíni v zajetí šťastní? Francouzi poprvé pátrají po odpovědi

Tento výzkum podle jeho autorů pomáhá také odpovědět na otázku, jak nejlépe tato inteligentní zvířata chovat v zajetí – respektive je-li to vůbec správné. Debata nad tím je ve Francii velmi živá a z obou stran značně emocionální. Francouzská vláda přednedávnem zamítla návrh na úplný zákaz chovu delfínů v zajetí.

Delfíni v bazénu s oblíbenou činností byli také výrazně aktivnější a trávili více času u jeho okraje. „Viděli jsme to stejné v dalších zoologických zahradách a také na farmách,“ popsala pro BBC Cleggová. „Čím lepší vztahy mezi lidmi a zvířaty, tím lepší je kvalita života zvířat,“ shrnuje vědkyně.

Mořská bioložka Susanne Schultzová z Manchesteru, která se na této práci nepodílela, uvedla pro BBC, že problém je ještě složitější: nová práce, byť zajímavá, totiž podle ní nedokáže odpovědět na otázku, jestli je spokojenější delfín v zajetí nebo ve volné přírodě. Přesto oceňuje poznatek, že delfíni si v zajetí užívají lidskou společnost – podle ní je možné, že to platí také u jiných zvířecích druhů. „Ale jen proto, že s vámi delfín interaguje, to neznamená, že by si tento způsob života sám vybral,“ varuje před zjednodušením výkladů Schultzová.

Delfíni v zajetí

V současné době žije v lidském zajetí, tedy v delfináriích, asi 3000 delfínů a jim příbuzných mořských savců. Tato zařízení jsou umístěná v asi 50 zemích celého světa, v Česku zatím žádné nevzniklo. O spoustě dalších delfínů chovaných v zajetí se však nemusí vědět, zejména mimo Evropu. Isabella Celgová se domnívá, že by jich mohlo být možná i 5000.