Stačí 60 minut a zavřené auto je pro dítě smrtící, popsala zatím nejrozsáhlejší studie

Vanosová popisuje typický scénář: „Příběh často obsahuje buď nesoustředěného rodiče, anebo změnu návyků. Někdy je to proto, že matka, která dítě vozí běžně, zrovna nemůže, takže otec musí změnit svou normální trasu do práce. Dítě ale usne a otec soustředěný na svou práci ho zapomene v autě. Vrátí se za osm hodin a najde své dítě.“

Pro srovnání: zatímco k úmrtí dítěte v autě může dojít během jedné hodiny, průměrná doba jednoho amerického nákupu v menším obchodním centru se pohybuje kolem 1,4 hodiny, ale u větších obchodních center (jichž v posledních letech přibývá na úkor těch menších) jsou to už asi dvě hodiny.

Vědci pak modelovali scénář, co by se v takové teplotě stalo s dvouletým dítětem – vycházeli přitom z faktu, že při teplotách nad čtyřicet stupňů Celsia roste riziko selhání srdce. Výsledkem bylo zjištění, že hodina na slunci nebo dvě hodiny ve stínu mohou způsobit vážné poškození organismu nebo dokonce jeho smrt. Vzhledem k výše uvedené průměrné době nákupu to podle vědců představuje vážné riziko.

Vanosová realisticky připomíná, že nikdo není neomylný, takže by podle ní bylo dobré lidské slabiny vylepšit pomocí moderních technologií. Těmi mohou být například senzory, které vyhodnotí, že někdo zůstal ve vozu, ještě lepší by pro rodiče byly nějaké speciální aplikace například do mobilních telefonů. Takové už existují – jak pro iPhone, tak pro Android.

Na lidskou paměť se totiž podle vědců absolutně nedá spolehnout; téměř všechny případy spojuje, tvrdí Vanosová, stejné věty rodičů: „Nikdy by mě nenapadlo, že se to může stát právě mně. Není přece možné, abych své dítě někde zapomněl.“