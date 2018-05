Život mohl vzniknout na Marsu, říká vědec, který vytvořil první umělé geny

Jsou to čtyři písmena základní abecedy života. Čtyři chemikálie, které v podobě písmen A, C, G a T nesou všechny informace o téměř všech podobách života na Zemi. A jsou základními stavebními kameny molekuly DNA. Jenže ty podle některých vědců nemusí být jediné.

„Vlastně nevíme, co se stane, až se z embrya stane dítě, a nebo až toto dítě dospěje. Takže tu máme velké neznámé, u kterých bude roky trvat, než je pochopíme. Ještě nejsme připraveni to spustit. Etika a tyto neznámé jsou opravdu velké otázky,“ varuje Dr. Eric Topol ze Scrippsova výzkumného centra.

„O co se snažíme, je naprogramovat živou buňku stejným způsobem, jakým bychom programovali robota nebo počítačový program,“ uvádí vědci, kteří se snaží zlepšit poznání v tomto oboru. Podobné postupy ale vystavují vědce a lékaře dilematům - třeba u oprav genetických chyb ještě v embryích, bez kterých by dítě přišlo na svět s nebezpečnou vrozenou vadou.

Steve Benner také hledá chemický prapůvod života a spolu s NASA i jeho mimozemské podoby. Hlavně na Marsu, protože podle jeho teorie mohl pozemský život vzniknout právě na Rudé planetě. Ta totiž byla dřív pro život mnohem příznivějším místem než Země. A podle Bennera mohla sloužit jako odrazový můstek pro rozšíření i o planetu dál.

Kde je etická hranice gentického výzkumu?

Řeší nejen expertní témata, ale pochopitelně má v popisu práce i etické otázky. Podle něj je tato otázka, kde je hranice genetických úprav, vlastně již značně stará. „Už od poloviny minulého století jsme upravovali semena, aby byla mnohem efektivnější,“ popsal Benner.

„Samozřejmě dnes Monsanto upravuje rostliny a vyrábí rostliny, které jsou mnohem efektivnější při pěstování potravin. A bez debat, my z toho těžíme! Máme teď lepší oblečení, lepší informační technologie, lepší léky, žijeme déle, žijeme zdravěji. Mojí matce je 93 let, má umělé kyčle, nebere žádné léky na krevní tlak a chodí si po světě, jako by ji bylo pětadvacet nebo třicet let. A to je krásné.“

Technologie je podle Bennera vždy dvojsečná – dá se použít pro dobré věci i pro špatné věci. Jaká je tedy pro něj etická hranice, za kterou by on osobně nebyl ochotný jít? „Osobně mám etické problémy v momentě, kdy začneme upravovat lidský genom. To je pro mě problém. Ale pak řeknete, že máme dítě, které má Tayovu-Sachsovu chorobu – třeba byste byl raději, kdyby se ji podařilo geneticky opravit. Problém samozřejmě je, že jakmile máte tuhle technologii, napadnou vás i špatné věci, které by se s tím daly dělat…“